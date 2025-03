Čtete: Liga očima fanoušků: Vládci Prahy, Klimentova msta. Jak odrazit vlčáky?

Musíme se zmobilizovat a odrazit vlčáky

Tak ve čtvrtek to bylo fakt dobrý. První poločas teda nic moc, asi jsme si Lazio oťukávali, co si můžeme dovolit. Ale druhý, to jsme je mačkali jako citron, prostě bomba výkon, fakt, klobouček dolů! Kdy se nám stane, že se věhlasný soupeř klepe, kope okolo sebe jako splašenej kůň? Nepamatuji. A ty jejich fauly, třeba sáňky, na kterých se svezl Cadu, ty jsem viděl… Ani nevím, kdy. Bohužel velikost týmu se pozná, že z úplnýho ho… vytěží maximum a to nám Lazio ukázalo. U nich to bude těžký, ale ne nemožný.

Akorát to zřejmě bude chtít lepší výkon než v neděli u perníkářů. Že nám může takhle zatopit potápějící se tým, to se čtvrtkem nějak nejde dohromady. Zkusím na tom ale hledat pozitiva. Jestli jsme si vybrali slabší chvilku před trojzubcem pravdy – Lazio, Baník, Sparta – nevadí mi to. Je třeba se zmobilizovat a odrazit od sebe dotírající vlčáky. Jinak by mohla sezona skončit problémem, protože být s tímhle kádrem čtvrtí – a to by se mohlo stát – není úplně to pravé ořechové. Držím palce a věřím. Čest královně Viktorce!

Kovi. 56 let, koordinátor distribuce