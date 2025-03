Slavia o nových detailech zásahu policie na derby: nepochopitelná eskalace násilí

Vstoupit do diskuse (

Pražské derby přitom probíhalo vcelku poklidně. Předzápasový pochod žádné problémy nepřinesl a bez incidentů se obešlo i samotné utkání. „Derby bych označil do začátku policejního zásahu za jedno z nejklidnějších za poslední roky,“ tvrdí SLO Slavie Martin Benda.

On sám jako SLO, tedy kontaktní osoba pro fanoušky, byl s příznivci „sešívaných“ jak v předzápasovém pochodu, tak po celou dobu zápasu, a právě on by měl se strážci zákona komunikovat ohledně problematických událostí.

Po závěrečném hvizdu fanoušci podle všeho stále pokojně čekali na povolení policie k opuštění sektoru, když z ničeho nic došlo k eskalaci. „Vznikl menší incident, kdy fanoušek kopl do kovové zábrany, ta se zvrátila a následně sekuriťák fanouška vykázal,“ popisuje Benda podnět k intervenci těžkooděnců.

Zbytečná eskalace od policie?

„Zásah byl zahájen ve chvíli, kdy fanoušci začali postupně opouštět sektor. Bez jakéhokoliv varování a zjevného důvodu vtrhla do sektoru hostů těžkooděná jednotka policie a začala okamžitě používat donucovací prostředky, zejména obušky a pepřové spreje,“ pokračuje SLO klubu.

A ve stejném duchu vyznívá i pohled jednoho z přítomných fanoušků sešívaných, který celou akci pořádkových jednotek popsal na svém facebookovém profilu, kde vystupuje pod přezdívkou Slávista: „Stál jsem u brány s dítětem, vše bylo v klidu. Najednou policie vtrhla dovnitř a začala bít lidi,“ popisuje zásah.

Podle vyjádření policie byla ovšem celá situace o něco komplikovanější. „Po skončení zápasu se pokusili příznivci hostů prokopnout mříž do jiného sektoru, někteří se začali zahalovat, nasazovat si chrániče zubů a rukavice. Když se situace zklidnila, začali demolovat záchody a dva příznivci hostí se mezi sebou vzájemně napadli,“ vysvětluje zásah policejní mluvčí Jan Daněk.

„Při řešení této situace došlo k opakovanému útoku na policisty, k bránění v zákroku, neuposlechnutí výzev a ze strany policie tedy logicky k použití donucovacích prostředků,“ pokračuje prohlášení policie.

Následně mělo na schodech u výstupu ze sektoru hostů dojít k panice mezi fanoušky a situace se vyhrotila ještě víc. „Zásah vyvolal mezi fanoušky obrovský chaos. Lidé v panice utíkali zpět do sektoru, protože na schodech je policie bila obušky a používala slzný plyn. Policie použila velké množství pepřového spreje, který se dostal i na děti a ženy přítomné v sektoru,“ objasňuje situaci Benda.

Fanoušci „sešívaných“ pak doplňují, že policie proti davu použila i tzv. neletální zbraně, jež mají za úkol zpacifikovat cíl, aniž by ho ohrozily na životě. Zranění takovou zbraní přitom může být velmi bolestivé. „Dva policisté stříleli gumovými projektily do všech, včetně dětí!“ ohrazuje se proti operaci bezpečnostních složek již zmiňovaný fanoušek.

Ze stadionu do nemocnice

Ze strany červenobílých fans často zní, že byl zásah naprosto nepřiměřený a vinou policejní operace skončila řada diváků v nemocnici. „Fanoušci byli ponecháni v sektoru v šoku. Mnozí měli zranění, otoky a podrážděné oči od slzného plynu,“ stojí i v prohlášení SLO.

Situace se přitom podle něj i mnoha dalších dala uklidnit bez jakéhokoli ublížení na zdraví, kdyby bezpečnostní složky lépe komunikovaly se zaměstnanci klubu na místě, kteří mohli celou věc uklidnit. Slavia měla v sektoru vedle hlavního SLO Martina Bendy ještě další dva zaměstnance se stejnou funkcí a k tomu šest security stevardů. Všichni byli navíc viditelně označeni. Klub tvrdí, že kdyby policie včas řešila problémy s nimi, nemuselo k zásahu vůbec dojít.

Komunikace ovšem selhala. „Po několika minutách, kdy situace začala být kritická, jsem se snažil kontaktovat velitele zásahu. Nikdo z přítomných policistů mi však nebyl schopen sdělit, kdo je za zásah zodpovědný. V této chvíli už bylo jasné, že zásah byl neadekvátní a způsobil více škody než užitku,“ tvrdí Benda.

Zda byl zásah těžkooděnců v pořádku nyní vyhodnocuje i policie. Na otázky deníku Sport, zda byl zásah odpovídající dané situaci, jaké donucovací prostředky policie použila a proč nekomunikovala se zaměstnanci klubu na místě lépe, odpověděl mluvčí Jan Daněk takto: „Závěr prověřování okolností zákroku, které vede odbor vnitřní kontroly, zatím znám není a mohlo by tak být v horizontu několika týdnů. Předmětem prověřování je samozřejmě i použití donucovacích prostředků. Až prověřování skončí, počítáme s tím, že jeho závěry sdělíme“.