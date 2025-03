Kováč po největším vítězství: Masopust na Kairinena, Krollis na Panáka. Čím porazil Spartu?

Jde o největší vítězství vaší trenérské kariéry?

„Bezpochyby, bezpochyby. Dvakrát jsme remizovali. Plzní, ale na takovýhle zápas jsme čekali. Máme čtyři kola do konce… Nemá smysl se vracet k tomu, co jsme prodrbali, díváme se dopředu. Odpočineme si, je pauza, i když z ní mám největší nervy. Kluci jako Eneme, Kayondo odlétají do Afriky, jedenáct hodin z Ugandy, to je peklo.“

Pojďme ke Spartě. Hodně se vám ulevilo, že?

„Nebudeme si nic nalhávat, po domácí remíze s Duklou jsme se dostali pod obrovský tlak. Proto jsem rád, že jsme jeli na strašně těžké utkání do Jablonce, měli doma Spartu a udělali jsme z toho čtyři body. Reakce hráčů byla fantastická, byl to týmový výkon. Pro naše fanoušky je to radost, nemají to s námi jednoduché. Nechci úplně chodit do detailu, ale chci hráčům poděkovat.“

Já bych právě rád, abyste šel do detailu. Čím jste Spartu zastavili?

„Chtěli jsme vycházet ze středního až vyššího bloku, z něj jít do presinku. Zvolili jsme rozestavení 4-2-3-1, i když na Spartu je možná lepší trojka vzadu. Jenže náš plán byl zakrýt osu, to znamená Kuchtu, Haraslína, Masopust měl primárně vycházet na Kairinena, protože to je driver týmu. Krollis měl tlačit Panáka do levé strany, na levou nohu.“

Dařilo se vám to podle představ?

„Párkrát nás překvapili tím, že sice Pepa Koželuh uvěznil Haraslína na křídle, ale párkrát nám odskočil a vylezli z toho. Chtěli jsme presovat křídly, byl to trochu risk, ale potřebovali jsme mít Ghaliho vysoko, chodit na jejich krajní obránce. Zvládli jsme to organizačně skvěle, podařilo se nám mít agresivní obrannou linii a rytmus hry. Měli jsme jednotné přepnutí, kluci to zvedli, hlavně Maso.“

Čím vám Lukáš Masopust pomáhá?

„Jeho přínos pro tým je enormní hlavně klidem a také tím, že nenechá kluky vydechnout, pořád je ochotný chodit do proběhů, je na to zvyklý ze Slavie, má to v krvi.“

Měl jste hned od začátku jasno, že bude hrát na centrální pozici?

„Škoda, že se na začátku jara zranil. Ale hned jsem věděl, že ho potřebujeme na ose hřiště. Míša Hlavatý není desítka, je to osmička, vedle Masa se hrozně zvedne, což se proti Spartě ukázalo. I když pořád čekáme víc. Nenasadili jsme Ivana Varfolomejeva, přestože má fantastickou sezonu, šli jsme do risku a vsadili na hernější kluky. Potřebovali jsme konstrukci odzadu a odvahu na míči.“

Vsadil jste i na brankáře Tomáše Koubka. Bylo ihned jasné, že bude jednička?

„Zase jsme šli trochu do rizika, dlouho nechytal. Zda do toho půjde od prvního zápasu, byla jeho volba. Představu jsme měli, ale rozhodnutí bylo na něm, je tak zkušený hráč. Byl připraven od prvního kola, cítil se výborně, pak sice přišla červená v Plzni, takže chytal Ivan Krajčírik a dva zápasy zvládl výborně. I když jsme uhráli nulu na Bohemce, vrátili jsme tam Koubise.“

Proč?

„Jeho klid a zkušenost je pro náš mladý tým zásadní. Každý říkal, proč děláme to harakiri, ale my jsme to tak cítili a nebáli se toho. Někdy to vyjde, někdy ne, to je jasné.“