Koubek na vrcholu, leč bez smlouvy. Trenér roku nemá jisté pokračování. Co bude dál?

1. Miroslav Koubek (Plzeň) 541 2. Jindřich Trpišovský (Slavia) 440 3. Jan Suchopárek (reprezentace do 21 let) 151 4. Ivan Hašek (reprezentace A) 112 5. Pavel Hapal (Baník Ostrava) 90 6. Luboš Kozel (Liberec/Jablonec) 75 7. Zdenko Frťala (Teplice) 20 8. Martin Hyský (Vlašim/Karviná) 13 9. Tomáš Janotka (Olomouc) 10 10. Radoslav Kováč (Pardubice/Liberec) 9 11. Petr Rada (Dukla) 8 12. David Horejš (Hradec Králové) 7 13. Marcel Lička (Dynamo Moskva) 5 14.–17. Jan Kameník (Vyškov), František Straka (Michalovce/Č. Budějovice), David Střihavka (Slavia B/Pardubice), Jiří Žilák (reprezentace do 17 let/Slavia) všichni 1