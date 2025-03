Čtete: Liga očima fanoušků: Sparta byla přežraná. Bojovník Hybš zastínil výhru

Z kořisti vlčák. Ale ono to půjde…

No a je to tady. Ze štvané kořisti se stává vlčák a honí ty před sebou. Z Evropské ligy jsme venku, ale se ctí. Dokopali jsme poslední desetinky do koeficientu a ti makáči z Prahy by nám měli líbat ruce, pardon nohy za to, že se budou moci ztrapňovat v gigantické Lize mistrů. Anebo mi chcete říct, že budete nahánět Mnichov, Barcelonu anebo Liverpool? Jo, ukázalo se, že Lazio je bohužel jinde než my, ale popravdě: kdy se nám naskytne je držet pod krkem jako teď?

Blik do naší ligy. Výkon na ho…, jinak to nazvat nejde. Nic se nevedlo, tři střely na bránu a gólman Baníku byl za hvězdu. Za neděli není koho pochválit, pouze fanoušky obou táborů, byli skvělí, klobouček dolů. Jsme čtvrtí a máme co dohánět. Půjde to, nebojím se. I Sparta šlápla do ho…, pardon do Liberce. Jestli si po pauze ušpiní kopačky i o nás, bude to jen dobře. Mordoru z Edenu se už venku nevyhneme, ale zbytek bych rád viděl doma. Už jen pro ty nekřesťanský peníze, co za lidovou zábavu chtějí na toaLetné. Ric, pic a za čtrnáct dní do toho! Čest královně Viktorce, sláva, hurá!

KOVI. 56 let, koordinátor distribuce