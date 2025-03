Bohemians dobýváním vydřeli bod. Vlastně nevím, jestli ho musím brát, smál se Veselý

Pod náporem zeleno-bílých se obrana ve žlutém začala rozpadat. A to doslova. Góly sice nepřicházely, ale ze hřiště se vinou zranění postupně poroučeli hned tři zadáci hostů. „Kluci tam v prvním poločase odpadali a furt se to kolem mě měnilo, ale jsme na sebe zvyklí z tréninku, takže to pro mě nebyl problém,“ komentoval nezvyklý kolotoč v defenzivě hostů Ondřej Kričfaluši, který ve středu obrany vydržel celý zápas a každou chvíli střídal různé posty a role.

Ještě do poločasu odkulhali z trávníku stopeři Denis Halinský a Dalibor Večerka. Po změně stran pak opustil hřiště i Jaroslav Harušťák, jehož zranění vypadalo ze všech nejhůř a odnášeli ho z placu na nosítkách. „Podstoupí důkladné vyšetření a uvidíme. Musíme věřit, že to nebude tak vážné,“ doufá trenér sklářů. Na neustále změny v sestavě ale mdlý výkon házet nechtěl. „Zranění k fotbalu patří a je to součást sportu,“ poznamenal na tiskové konferenci.

Jeho svěřenci se do šancí sice nedostávali, ovšem improvizovaná obrana dlouho odolávala tlaku domácích. Nejvíc se střídačka hostů vylekala, když se ve vápně uvolnil Júsuf a přesnou přízemní ránu nasměroval jen do tyče. Pak dvakrát vynikl gólman Matouš Trmal. Nejprve krásně vyrazil hlavičku Antonína Křapky, poté zlikvidoval samostatný nájezd Jana Matouška.

Právě rychlonohý útočník s desítkou na zádech dělal hostům největší trable a dostával se i do dalších slibných pozic, nic z toho však nebylo. Někdy prováhal ideální moment na přihrávku, jindy nepřesnou střelou ohrozil spíš diváky v kotli stojící ve frontě na pivo než gólmana Trmala.

Vyhecovaný Júsuf v závěru viděl druhou žlutou

Když se domácí k otevření skóre neměli, tak se této milé povinnosti ujali hosté. V nastavení prvního poločasu se odražený míč ve vápně dostal až k Trubačovi, který ho levačkou po zemi uklidil za bezmocného Reichla. Nová výsledková tabule nad kotlem tak o poločase ukazovala skóre 0:1

Teplice ve druhém poločase bránily srdnatě a Bohemians se do mnoha šancí neprobojovali. Kýžené vyrovnání pak deset minut před závěrečným hvizdem přeci jen přišlo a přinesla ho akce střídajících hráčů. Peter Kareem s Adamem Kadlecem vykombinovali obránce na pravé straně hřiště a po skrumáži v malém vápně dotlačil balón do sítě další žolík – Vladimír Zeman. „Strhával jsem to na bližší tyč, pak zablokovaná střela Drchyho (Václava Drchala) vypadla ke mně a já jsem to prostě jenom šťouchnul do brány,“ líčil šťastnou branku sám její autor.

Momentum bylo v tu chvíli jasně na straně klokanů a burácející Ďolíček doufal, že domácí urvou všechny tři body, pak ale přišel ještě jeden zvrat. Vyhecovaný Júsuf viděl po faulu v 85. minutě druhou žlutou kartu. Najednou dominovaly Teplice.

A hosté v přesilovce nakonec opravdu sahali po vítězství. Na levé straně se uvolnil Abdallah Gning, jeho obstřel na zadní tyč ovšem zlikvidoval prvním těžkým zákrokem v utkání Michal Reichl. „Vlastně nevím, jestli mám být zklamaný, že jsme nevyhráli, nebo jestli ten bod musím brát,“ smál se po zápase plném emocionálních zvratů lehce kyselý trenér Veselý.