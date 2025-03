Obrana Teplic se rozpadla. Tři vynucená změny, univerzál Kričfaluši. Strach o reprezentanta

Vynucené střídání nikdy není příjemné. Dvě za zápas, to už je opravdu smůla. Ale tři? Navíc všechny v obranné řadě? To se opravdu hned tak nevidí. A přesně to se stalo Teplicím v sobotním ligovém utkání v Ďolíčku (1:1). „Život přináší situace, na které se nejde připravit. Všichni hráči jsou ale připraveni kdykoli vstoupit do zápasu,“ komentoval náročné odpoledne trenér Zdenko Frťala.

Defenziva Teplic popadala jako domeček z karet. Už v 17. minutě ulehl na trávník stoper Denis Halinský. Ještě to zkusil rozhýbat, ale o dvě minuty později musel z placu. „Hali přišel z nároďáku se svalovým problémem. Pak to ještě vyzkoušel, ale nešlo to dál. Je lepší odstoupit, než aby mu to prdlo komplet. Uvidíme, v jakém stavu bude po vyšetření,“ doufá v co nejmírnější průběh kouč Frťala.

Uběhlo jen nějakých deset minut a další obránce hostů ležel na hřišti ve zcela nefotbalové poloze. I Dalibor Večerka se pokusil své tělo rozhýbat, ale marně. Ve 33. minutě tak „skláři“ střídali podruhé. „Kluci tam v prvním poločase odpadali a furt se to kolem mě měnilo, ale jsme na sebe zvyklí z tréninku, takže to pro mě nebyl problém,“ komentoval nezvyklý kolotoč v defenzivě hostů Ondřej Kričfaluši, který ve středu obrany vydržel celý zápas a každou chvíli střídal různé posty a role.

Nejhorší chvíle přišla až ve druhém poločase. Realizační tým Teplic si schoval ještě jedno střídání a to se ukázalo jako výborný tah. V 69. minutě se totiž na trávníku svíjel Jaroslav Harušťák a stejně jako další parťáci z obrany i on musel ven.

Na rozdíl od kolegů ovšem nebyl schopný za lajnu ani odkulhat a musel si přivolat nosítka. Celou dobu se přitom držel za koleno, což nevěstí nic dobrého. V nejhorším případě by levý obránce dokonce mohl přijít i o letní EURO jednadvacítek. „Podstoupí důkladné vyšetření a uvidíme. Musíme věřit, že to nebude tak vážné,“ doufá trenér.

Žlutí si z Ďolíčku po bojovném výkonu odvezli cenný bod za remízu 1:1, čímž se opět vzdálili barážovým příčkám a nyní budou doufat, že se padlí zadáci co nejrychleji dají dohromady. „Zranění k fotbalu patří a je to součást sportu. Až do teď jsme měli skoro kompletní kádr a věřím, že ve zbývajících utkáních se šance chopí hráči, kteří na ní třeba do teď čekali,“ poznamenal Frťala na závěr tiskové konference.