Duklu přebírá investor Turek. Uvažuje o opuštění Julisky, poradcem Martin Hašek

Mluvilo se o tom už delší dobu a teď je to potvrzeno oficiálně. Dlouholetý šéf Dukly Petr Paukner prodal i zbytek svého podílu investorovi Matěji Turkovi, který tak nyní vlastní 85 procent pražského klubu. „Je potřeba, aby nastoupila nová, mladá generace, která štafetu ponese dál,“ uvedl devětašedesátiletý obchodník s uhlím Paukner, jenž se stahuje po dvanácti letech.

Nový většinový majitel již od podzimu loňského roku vlastnil 34 procent akcií. Nyní dokoupil dalších 51 procent a chce Duklu držet v první lize a udržet její silné jméno. „Beru to spíš jako závazek, než jako investici. Dukla je nejslavnější český fotbalový klub na světě, a to je také velký závazek,“ připomněl slavnou historii.

Nový mecenáš klubu také poodhalil možné stěhování ze současného domova. „Fotbalový klub s takovouhle ambicí potřebuje vlastní stadion a je nepravděpodobné, že vznikne tady,“ prozradil jeden z plánů. Podle něj tak není pravděpodobné, že se budoucnost Dukly bude točit kolem Julisky. Doplnil ovšem, že tato vize je spíše dlouhodobá.

Turek oznámil, že jeho blízkým spolupracovníkem bude bývalý reprezentant Martin Hašek, někdejší trenér pražské Sparty či Bohemians 1905. „Nechci zkoušet, jak obchodovat s hráči, to mi je cizí. Od začátku, co jsem převzal podíl 34 procent, jsem věděl, že potřebuji nějakého poradce. Už tehdy jsem spolupracoval s Martinem Haškem, funguje to velmi dobře. Bude tedy oficiálně mým poradcem,“ řekl Turek, který je zakladatelem investičního fondu 10X.