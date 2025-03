Expert Levý o šlágru: Střídání Sadílka? Friisova chyba. Je neodpustitelné, co Sparta předváděla

Jak se vám líbil šlágr mezi Spartou a Plzní?

„Málokdo očekával, že utkání bude takhle otevřené, že to bude taková ofenzivní přestřelka, gólové hody. Sparta do zápasu výborně vstoupila. Nejenže vstřelila první branku, ale měla i další šance. Po vyrovnání se jí hra úplně rozpadla. Vstoupila dobře do druhé půle, brzy vyrovnala. Plzeň zareagovala dvěma góly a odskočila na 4:2. Pak už z mého pohledu nebylo co řešit, bylo po utkání. Sparta se snažila, ale souvislejší tlak ani velké šance si nevytvořila. Šlo o utkání otevřených dveří obou obran.“

Hlavně ze strany Sparty, která doma inkasovala čtyři góly.

„Plzeň podala v ofenzivě velmi dobrý výkon, v jejím útoku je velká síla. Ale jakým způsobem Sparta bránila… Laxně, nedůrazně. Hráči Plzně toho využili. Také Sparta měla šance, Jedlička toho spousty pochytal. Na rozdíl od Vindahla.“

Jde za dánským gólmanem prohra Sparty?

„Nepodal dobrý výkon, o tom nemusíme diskutovat, nebyl to jeho zápas. Svalovat všechno jen na něj by nebylo správné, ani obrana mu nepomohla. Opakuji - laxní, nedůrazné bránění, nedostupování, nechávali se lehce obejít. Třeba před druhým gólem si Cadu úplně pohrál s Vitíkem, Sörensen nebyl na kontakt s Durosinmim. O prvním gólu není moc potřeba mluvit. Třetímu předcházel prohraný souboj Panáka, nezavřený prostor, kam dobíhal Durosinmi. Plzeň dokonale využila chyby, jaké dělala Sparta. Ale ani obrana Plzně nebyla pevná, hlavně díky Jedličkovi neinkasovala víckrát.“

Jak je možné, že dělá takové chyby Martin Vitík, na nějž chodily v létě vysoké nabídky?

„Měl určité nabídky, ale byly dané tím, že podával spolehlivé výkony. Nevím, kde je teď důvod jeho výkonů, to si musí vyhodnotit realizační tým Sparty. Dobré výkony v sezoně nepodává, podílí se na spoustě obdržených branek.“