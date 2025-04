Hyského úžasný březen: TOP 6? Všechno je možné. Vecheta září, ale zaujmou i další

Pokud se v dohledné době chystáte do Karviné na fotbal, buďte si jistí, že čas tím neztratíte. MFK má nakročeno k vůbec nejlepší prvoligové sezoně v klubové historii. Gólově září Filip Vecheta, nápaditými akcemi zaujmou Denny Samko nebo Samuel Šigut. Defenzivu zpevňuje Sahmkou Camara, jenž okouzlí i povedenými útočnými výpady. Karviná zkrátka šlape a baví. V závěru základní části by ráda stvrdila místenku v prostřední skupině.

Když se blížil závěr nedělní partie (3:1) s Mladou Boleslaví, kotel začal skandovat: „Maaartin Hyský!“ Devětačtyřicetiletý kouč zamával i zatleskal. Fanoušci Karviné našli nového hrdinu.

Aby také ne, když Hyský spolu se sportovním ředitelem Lubomírem Vlkem zinscenoval obrození slezského klubu, který skončil mezi lety 2017 až 2022 nejlépe desátý. V minulé sezoně, hned po návratu do první ligy, se zachraňoval až v baráži.

Nyní ale, už pod Hyského taktovkou, řeší v padesátitisícovém městě úplně jiné starosti, mnohem růžovější. Tři kola před koncem základní části Chance Ligy je Karviná devátá se čtyřbodovou ztrátou na šestou Olomouc. Zabřednout do záchranářských problémů? Prakticky nereálné, byť na skupinu o udržení má jen jednobodový polštář. Čtrnáctá Dukla za ni zaostává o 14 bodů, předposlední Pardubice hned o 19.

Přišel čas pro MFK troufale pomýšlet na nejlepší šestku? „Troufalé to není. Všechno je možné, je to fotbal,“ usmívá se Hyský. „Ale náš cíl je od začátku sezony jasný. Nechceme hrát o sestup, nechceme být v dolní skupině. Když z toho bude šestka, tak z toho bude šestka.“

Aby se Karvinští velkému snu přiblížili, v sobotu budou muset zvítězit v Olomouci. Poté přivítají Slavii a ve 30. kole vyrazí do Liberce. Ze složitého losu si však hlavu nedělají.

Prostřední skupina by byl velký úspěch

„Olomouc je doma hodně silná, ale věřím tomu, že se připravíme a budeme schopni přivést body. Pak nás čeká Slavia, u které neočekávám, že by zopakovala výkon z Dukly. Pro nás to bude extrémně těžký zápas. Je ale možné, že až ten poslední bude rozhodovat, jestli v prostřední skupině budeme, nebo ne. Jsem rád, že to máme ve vlastních rukou, nemusíme koukat doleva nebo doprava,“ těší Hyského.

„Pro nás by byla prostřední skupina velkým úspěchem. Věřím, že mužstvo na to má. Uděláme maximum, aby se to povedlo,“ slibuje kouč. „Když jsme ve středu tabulky, je to klidnější. Je to náš cíl. Chceme vyhrávat všechny zápasy a být ještě víc v pohodě,“ říká Filip Vecheta.

Mezi 30. listopadem a 23. únorem získali zelenobílí pouhé dva body. Po debaklu v Jablonci se ale vzchopili a z posledních pěti utkání třikrát vyhráli a dvakrát remizovali. „Březen byl pro nás velmi úspěšný,“ ví Hyský.

Vnitřní síla mladého mančaftu doplněného o veterána Jiřího Fleišmana a třicátníky Čavoše, Bergqvista a Raspopoviće se projevila hlavně v posledních dvou duelech. Před reprezentační pauzou Karviná otočila špatně rozehraný špíl v Českých Budějovicích, načež obratu se dočkala i doma s Mladou Boleslaví. „Mužstvo má psychickou sílu, je odolné. Dokáže se s těžkými situacemi vypořádat,“ chválí trenér.

V obrovské formě je především útočník Vecheta, který na jihu Čech zapsal hattrick a o dva týdny později nabídl další dvougólové představení. V sezoně nastřílel už jedenáct branek, se slávistou Tomášem Chorým se dělí o pozici třetího nejlepšího kanonýra Chance Ligy.

„Jsem rád, že má takovou potenci. Nikdo to nečekal, ani já, ani on. Z tohoto pohledu je to úctyhodná sezona,“ smeká Hyský. „Filip má před sebou možnost si zahrát na evropském šampionátu jednadvacítek. Trošku ho s tím zlobím, protože týden před zápasem jsme rozebírali, že jednadvacítka nezvládla zápas s Norskem, a že v ní jsou hráči z Mladé Boleslavi. Měl šanci se ukázat, že je na tom lépe než třeba Vojta, který v poslední době v nominaci byl.“

Se svou střeleckou fazonou je spokojený i Vecheta. „Užívám si to. Pokořil jsem metu deseti gólů, za to jsem rád. Snad ještě týmu pomůžu v dalších zápasech,“ hlásí střelec.