Brännström by měl v létě v Mladé Boleslavi skončit. Na které trenéry klub myslí?

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Posledních pár týdnů v Chance Lize má před sebou podle informací iSportu švédský trenér Andreas Brännström, šéf lavičky v Mladé Boleslavi, která má aktuálně blíž do skupiny o záchranu než o titul. Středočeský klub záležitost před závěrečnou fází sezony pochopitelně nechce nijak komentovat, ale samozřejmě se již rozhlíží po náhradách. Nejvíc se mluví o dvou jménech – Michalu Bílkovi a Martinu Svědíkovi. Oba koučové jsou momentálně bez angažmá.

Zvládl těžkou misi po překvapivém konci Davida Holoubka mezi zápasy play off Konferenční ligy s maďarským Paksi a postoupil do její základní skupiny. Popostrčil k přestupu Vasila Kušeje, zvedl sebevědomí Patriku Vydrovi, nastartoval odchovance Matyáše Vojtu, Vojtěcha Stránského či Lukáše Maška. Byť poslední dva jmenované spíš pro Liberec...

Nicméně v domácí soutěži Andreas Brännstrom s Mladou Boleslaví nijak nezáří. V Chance Lize těžko najdete nevyzpytatelnější tým, schopný vystřihnout bravurní partii a víkend nato shořet s outsiderem.

A vzhledem k tomu, že osmačtyřicetiletého trenéra k návratu domů tlačí i rodinné důvody, s nejvyšší pravděpodobností se obě strany po jediném ročníku domluví na konci spolupráce.

Oba kouče spojuje i interes FAČR

Podle informací iSportu padají v klubu podporovaném automobilkou v souvislosti s potenciálním nástupcem Brännströma nejčastěji dvě jména – Michal Bílek a Martin Svědík.

Paradoxní je, že oba volné kouče spojuje kromě zájmu Mladé Boleslavi i interes FAČR. Technický ředitel Erich Brabec totiž hledá i náhradu za Jana Suchopárka k jednadvacítce. Svědíka již oslovil, nicméně padesátiletý stratég se rozhodl momentálně soustředit na klubovou scénu, aby nevypadl z procesu. Druhou variantou je pak právě Bílek, který by po vzoru plzeňského modelu mohl u „lvíčat“ spolupracovat s asistentem Pavlem Horváthem.

Pokud jej tedy nezlanaří mladoboleslavský management v čele s Davidem Trundou a Josefem Jinochem. Redakční zdroje se shodují na tom, že Bílek, jenž za dva týdny oslaví šedesát, by se rád k trénování po dvouleté pauze od odchodu z Viktorie vrátil, zároveň už však nechce působit dál od domova v zahraničí.

Do tohoto filtru zapadá jak středočeská značka, tak reprezentace do jednadvaceti let.