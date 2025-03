Bezzubá Boleslav znovu na kolenou. Dostáváme laciné góly, kroutí hlavou trenér

Přitom zkraje utkání působila Boleslav svěže. Zejména díky agilnímu Johnu Solomonovi karvinskou defenzívu nejednou zazlobila. V 9. minutě pálil nigerijský útočník do tyče, po půlhodině se už ale Lukáš Mašek radoval.

„Stopeři věděli, jak bude soupeř hrát, a také věděli, že budou hrát jeden na jednoho. Samozřejmě není to úplně jednoduché,“ popisoval karvinský kouč Martin Hyský.

„V úvodních pětadvaceti minutách jsme několikrát propadli a byl z toho přechod nahoru. My ale víme, že oba stopery máme hodně rychlé,“ komentoval počáteční potíže Dávida Krčíka a Sahmkou Camary.

Po první brance se ale misky vah totálně obrátily. Hosty srazilo rychlé vyrovnání, od druhého poločasu už byli bezzubí. „Vstup do druhé půle nám opravdu hodně nevyšel. V poslední době máme moc špatných minut, dostáváme laciné góly a lehce ztrácíme balony. Když už je vybojujeme, velmi rychle je vrátíme. Přesně takové situace předcházely druhému i třetímu gólu,“ štvalo Andrease Brännströma.

Už jsem byl docela vyčerpaný, přiznal střelec Vecheta

Karvinským hrdinou se znovu stal obávaný snajpr Filip Vecheta. V posledním kole před reprezentační pauzou sestřelil České Budějovice hattrickem, v domácím duelu s Boleslaví zapsal další dva zářezy. Byl tam, kde měl být. Pokaždé si našel prostor ve vápně. „Neřekl bych, že je to úplně snadné. V prvním poločase jsem tam měl podobnou situaci, ale nevyřešil jsem ji. Možná se to špatně odrazilo nebo jsem to špatně trefil, nevím,“ usmál se dvaadvacetiletý útočník.

Zhruba osm minut před hvizdem šel z placu dolů, další třígólový večer si proto musí nechat na jindy. „Už jsem byl docela vyčerpaný, proto jsem vůbec nebyl naštvaný, že střídám. Respektuju to, chápu to, nemám s tím problém. Jsem s tím úplně v pohodě,“ pokývl Vecheta.

Zatímco MFK se díky jedenácti bodům z posledních pěti zápasů vyhouplo do prostřední skupiny, Mladá Boleslav řeší úplně jiné starosti. Podzimní pohárový zástupce od venkovního zápasu v Pardubicích padl s Plzní, Baníkem, Bohemians a teď i v Karviné.

„Musíme to brát tak, jak to je,“ pokrčil rameny Brännström. „Momentálně jsme ve střední skupině a příště musíme být podstatně lepší. K tomu je samozřejmě potřeba méně branek dostávat a více jich dávat. Proto jsme v konečném důsledku prohráli,“ dodal kouč.