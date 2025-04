Kamery za zadkem v Liberci? Žádný problém, směje se Preisler. Teď hraje před 50 000 fanoušků

V polovině února nastoupil v základní sestavě Liberce, pomohl porazit Mladou Boleslav – a v tichosti odešel. Levý bek Dominik Preisler vyměnil českou ligu, ve které v dresu Slovanu, Mladé Boleslavi a Dukly nasbíral celkem 140 startů, za druhou nejvyšší soutěž v Polsku. S Ruchem Chorzów se devětadvacetiletý fotbalista snaží bojovat o účast do play off o postup do Ekstraklasy.