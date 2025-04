Čtete: Slovácko trčí ve tmě. Netrefuje trenéry ani posily, balvan jménem Krmenčík. Vedení ale zůstává

Jelikož klub nepatří mezi ekonomickou elitu soutěže a nenakupuje fotbalisty za miliony, musí nové hráče o to lépe trefovat. To se v poslední době úplně nedaří. Je záhadou, proč dorazil ze třetí slovenské ligy Brazilec De Azevedo. Jako flop se jeví rovněž zimní angažování Chorvata Roberta Miškoviče, jehož znal kouč Smetana z Baníku. Nejde o posily do základu, ani o perspektivní borce pro další prodej. Jen vyhozené peníze. Pak je tady balvan jménem Michael Krmenčík. Naposledy nastoupil exreprezentant za béčko. Kvůli tomu přišel z Kypru?! Trenéři evidentně nevědí, co s ním. Jasně, povedli se Blahút s Vaškem. A co Hamza, Stojčevski, Koscelník? Trošku výstřely do tmy. Zasáhnout cíl ještě mohou, ovšem aktuálně výkonnost týmu nezvýší.

Michael Krmenčík na hřišti Dukly • Pavel Mazáč / Sport