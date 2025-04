Čtete: Liga očima fanoušků: Obrana Sparty je v krizi. Prokletí vršovického chrámu, Baník přichystá peklo

Čaroděj vs. učedník. Buďme jako buldozer

Protože míč je kulatý a každý chvilku tahá pilku, je po tomhle kole zase něco obráceně. Sparta se vykolejila a my jsme zase ukázali, že se umíme i vybičovat. Ale úplně zadarmo to teda nebylo. Po patnácti minutách hry jsem si říkal: Ty vole, takhle dostaneme do půli tři fíky a jedeme domů. Potom se karta obrátila a už to jelo, jako na horské dráze.

Ne, fakt, po dlouhé době to nebyly gladiátorské hry, ale parádní fotbal. Úplně největší rozdíl byl v bráně. U nás čaroděj, u soupeře učedníček. Až mi ho bylo líto. Naše obrana taky nebyla z nejpevnějších uch, ale u soupeře? Slabé hliněné nožičky a hotovo. Jede se nanovo. Druhé místo není nedosažitelné. Šulc i další by ho určitě chtěli.

Shrňme si to: titul už je fuč, ostatní máme ve svých rukou. Pokud budou další výkony jako v neděli, O. K., vše v pořádku. Pak jsme jako buldozer a všechny musíme zválcovat. A to by šlo. Jo a VAR? Tentokrát to rozebral hezky, tři sparťani zakopnou o naše a chtějí penaltu. To je psycho. Že je hanba nefackuje. Čest královně Viktorce. Krásnému fotbalu zdar!

Kovi. 56 let, koordinátor distribuce