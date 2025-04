Šumulikoski nabízel rezignaci a přiznal: Trenéry jsme netrefili. Smetanu už lidé nedávali

Po veleúspěšné éře nastal velký propad. V krizi to schytává také sportovní manažer Veliče Šumulikoski, jenž během sezony nabídl svou rezignaci. Majitelé 1. FC Slovácko ji nepřijali. Obdržel odpověď, že to není o něm. Bývalý záložník jede dál a přiznává: „Netrefili jsme dva trenéry,“ vrací se v rozhovoru pro deník Sport a iSport k Romanu Westovi a Ondřeji Smetanovi. Ani jeden nenašel cestu k hráčům, k bodům a k lepší hře. Proto je vítěz MOL Cupu 2018 v tabulce Chance Ligy až třináctý a dohrává ročník se strachem z pádu do baráže.

Na nedělní duel v Plzni chystá tým jako hlavní nezkušený Tomáš Palinek (29). Nového kouče po pondělním odvolání Ondřeje Smetany na lavičce Slovácka nečekejte. „Dali jsme si čtrnáct dnů na to, abychom si řekli, co dál. Nevím, jestli je správné ukazovat hráčům třetího trenéra za devět měsíců,“ říká sportovní manažer Veliče Šumulikoski, jenž si jako nástupce Martina Svědíka vybral v létě Michala Bílka. Jenže ten nabídku odmítl.

Byla poslední kapkou k vyhazovu Ondřeje Smetany víkendová krutá porážka 0:4 s Libercem?

„Musíme se vrátit dál do minulosti. Na začátku sezony jsme vzali z devatenáctky Romana Westa. Už tehdy chemie mezi ním a kabinou moc nefungovala. Hráči byli zvyklí na něco jiného. Už někdy před třemi a půl, čtyřmi lety jsme se bavili o tom, že nás tato změna čeká. A že bude obrovská. Nejen trenérská, ale i hráčská. Byla jenom otázka času, kdy k ní dojde. Věděli jsme, že to na nás padne. Byli jsme připravení na to, že se toho na nás navalí hodně. Mohli jsme to ještě o rok protáhnout. Ale dávalo by to smysl? Stejně bychom tomu problému neunikli.“

Rozhodlo se o jeho odvolání až další den po utkání anebo už jste to měli připravené předem?