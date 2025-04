Pekarík: Hlavní je disciplína! Legenda o přesunu do Dynama, reprezentaci i práci v Hertě

Ačkoliv míří do závěrečných let profesionální kariéry, na fyzické připravenosti u Petera Pekaríka těžko poznáte nějaké opotřebení. Pod mikinou schovává vyrýsované tělo, pečlivě zocelené individuálními tréninky, precizní stravou a disciplínou přebranou z Německa. Na slovenského reprezentanta, jenž za národní mužstvo nasbíral 134 startů a jen čtyři mu chybějí na rekordmana Marka Hamšíka, sedí jedno slovo – profesionál.

Účastník všech vrcholných turnajů v historii samostatného Slovenska (MS 2010, EURO 2016, 2021 a 2024) šokoval, když v lednu kývl na nabídku Českých Budějovic. Berlínskou Hertu, kde už se dohodl na další práci po kariéře, vyměnil za poslední tým české soutěže.

Začněme aktuální věcí - jaký je váš zdravotní stav?

„Určitě se to u mě výrazně zlepšuje, už jsem v tréninkovém procesu. Je mi velice líto, že jsem před reprezentační pauzou nemohl zasáhnout do zápasů. Pochopitelně se to týká i utkání za Slovensko. Ale všechno je na dobré cestě, jde to podle plánu našich fyzioterapeutů a kondičního trenéra. Stupňuju zátěž, věřím, že budu připravený už na zápas s Libercem.“

Nebylo ve hře, že si zahrajete v zápasech za reprezentaci? Byl jste v nominaci a na sraz odjel.

„Komunikoval jsem s reprezentačním trenérem Calzonou, který mi říkal, že bude velice rád, abych přijel. Při nominaci ještě bylo ve hře, že bych zasáhl do hry, ale další vyšetření ukázala, že by to bylo příliš velké riziko, abych šel do zápasů. Raději jsme zvolili pomalejší a jistější cestu.“

U reprezentační kapitoly chvíli zůstaňme. Jaké jsou vaše myšlenky směrem k budoucnosti v národním týmu? Do Budějovic jste šel s tím, abyste si udržel vytížení v kvalitní lize.

„Začnu takhle. Nosit slovenský reprezentační dres pro mě vždycky bylo důležité. Snil jsem o tom jako malý chlapec, že si ho chci obléct, a oblékám ho už osmnáctým rokem. Vedle klubových úspěchů je to to nejcennější, čeho jsem mohl v kariéře dosáhnout. Jsem rád, že jsem stále součástí národního týmu – zahrál jsem si na mistrovství světa, úspěšné pro nás bylo poslední EURO. Tohle mě naplňuje nesmírnou vděčností, hrdostí. Pokud mě bude reprezentace potřebovat a budu schopný jí pomoct, rád v ní ještě chvíli vydržím.“

Vy jste hrál už na MS 2010, což zní skoro neuvěřitelně. Další šampionát v Americe v roce 2026 máte v hlavě?

„Všechno si vyhodnotím po sezoně, za reprezentaci nám zbývají odehrát ještě dvě přípravy. Pokud budu zdravotně v pořádku, ve formě a budu mít z fotbalu radost, jakou mám doteď, trenér i mužstvo mě budou potřebovat, rád pomůžu i v další kvalifikaci.“

Komunikoval jste s trenérem Calzonou přestup do Dynama?

„Ano. V zimě jsem měl rozpracovaných víc variant. Do konce ledna jsem zůstával v Hertě, kde jsem se připravoval na jarní část. Řešil se tam odchod pravého beka do Anglie (Jonjoe Kenny), už byl s anglickým klubem na všem dohodnutý, ale nakonec ho vedení Herty nepustilo. Klub mi i v tu chvíli dal možnost zůstat v týmu a pomoct na jaře jako alternativa na pravou stranu. Ale já chtěl pravidelně hrát, mít vytíženost v kvalitní lize hlavně kvůli reprezentaci. V ten moment přišla nabídka z Budějovic a dohodli jsme se. Potom přišly další finančně zajímavé nabídky z Asie, ale ze sportovního hlediska mi to nedávalo smysl. Nikdy v kariéře jsem se neorientoval jenom na finanční, ale hlavně na sportovní stránku. Když jsem už byl finálně dohodnutý s Dynamem, přišly ještě tři nabídky z Evropy.“

Za Dynamo se budem bít

Proč jste si vlastně vybral Dynamo? Slovenský reprezentant se zkušenostmi z bundesligy do posledního týmu české soutěže, to je bomba. Zvlášť v pozici Budějovic.

„Minulý rok se tady podařila zachránit liga, v nové sezoně se situace zhoršila. Přišel jsem s tím, že chci klubu i celé kabině pomoct. Mužstvo převzali pan Lerch s Jirkou, ti zachránili Dynamo v lize před rokem na jaře, odvádí velmi dobrou a poctivou práci, jsou to lidé na správném místě. Nejde jen o ně, ale i lidi z realizačního týmu a další členy kabiny. Od správce stadionu, fyzioterapeuty, maséry přes další lidi v klubu cítím, že mají velmi blízký a silný vztah ke klubu. Vždycky, když přijdu na stadionu, mně to i za současné situace nabíjí pozitivní energií.“