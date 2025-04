Vyhráli jste 2:1, vytvořili si spoustu šancí. Odčinili jste matný výkon z Dukly?

„Určitě. Mám z toho dobrý pocit. Jsem rád za vítězství. Jsem šťastný, jak jsme to zvládli. Výsledek je sice jen 2:1, ale po celé utkání jsme měli pohyb, hráli v intenzitě, vytvářeli si příležitosti, měli skvělé náběhy. Předvedený výkon mě těší o to víc, když se sečtou všechny absence. Bylo náročné se do soupeře dostávat, Hradec moc gólů nedostává, má výborné stopery, proto jsme museli hrát náročně v útočné fázi. Měli jsme po nepovedeném zápase na Dukle, pro tým to byla těžká prověrka. Proto jsem nadšený z individuálních výkonů, divákům jsme poskytli komplexní zážitek. Hrálo se v obrovské intenzitě, bylo málo faulů, rozhodčí (Jan Všetečka) dobře pouštěl zápas, spousta bazénů nahoru dolů. Možná jsme si představovali větší důraz vzadu, ale vady se vždycky najdou. Na druhou stranu přispějí k atraktivitě utkání. Musím ocenit perfektní comeback Tomáše Vlčka, první skvělý zápas od začátku Vasila Kušeje. Škoda, že nepadlo víc gólů. Pak bychom měli klidnější závěr zápasu.“

Poprvé jste hráli bez vysokého útočníka. Ukázali jste druhou, řekněme tvořivější tvář Slavie?

„Ano, budu se opakovat, jsem hodně spokojený, protože proti Hradci je těžké hrát do poslední třetiny hřiště. Tím spíš, že jsme prohrávali, a soupeř mohl hrát svoji hru. My jsme ho ale unavili spoustou náběhů a proběhů skrz obranu, stopery jsme dostávali do náročných pozic. Schranz hrál poprvé na devítce s náročnými úkoly, kdy si seskakoval dolů a otevíral prostory na stranách. Jsem rád, že jsme ukázali jinou tvář než na Dukle. Za týden jsme přepnuli do našeho módu, všechno se odbývalo ve velké rychlosti a intenzitě. Vyzdvihnout musím výkon trojky nahoře podporovaný wingbeky. Finální produkt byl z naší strany skvělý.“

Vyzdvihnout musíte jistě i dvougólového střelce Vasila Kušeje. Řekl si výkonem o větší prostor?

„Vasila chválím nejen za góly, ale hlavně za aktivitu a kvalitu. Dokázal získávat metry driblinkem, technicky byl velmi dobrý, škoda jen, že nedal víc branek. Ocenil bych ho za souboje, s Petráškem zvládl dva těžké, které ustál a ještě se dostal na míč. Vasil byl celý týden dobře nastavený. Když má den, je skoro nebránitelný. Byl velkým motorem našeho výkonu.“

Článek pokračuje pod infografikou.

Jak emotivní byl návrat po zranění Tomáše Vlčka?

„V hlavě jsme jeho nasazení měli už od Dukly, protože Hradec hraje v jiném rozestavení. Definitivní verdikt padl ve čtvrtek. Chtěli jsme mít na hřišti dobrého hlavičkáře. Tomáš prodělal těžký začátek, první minuta, hned gól, ale pak to zvládl skvěle. Výborně hrál nahoru, dominoval v soubojích. Klobouk dolů před ním. Obzvlášť ve chvíli, kdy okolo sebe neměl páteř týmu, a my hráli v netradičním složení. Dnes jen ukázal připravenost a posun, který za poslední roky udělal.

Kdyby dal Jan Bořil gól, platil jste mu dovolenou. Jak sázka vznikla?

„Já jsem byl úplně v klidu. Věděl jsem, že nemůže dát gól. (rozesměje se) A jak to vzniklo? Občas se s hráči takhle hecujeme. Kluci včera po tréninku nacvičovali s Kebou (asistentem Kerbrem) standardky, já stál za brankou, Bóřovi to tam padalo, tak jsem ho chtěl vyhecovat. Pak jsem toho trochu litoval, protože jsem neřekl cenový strop. Dneska mi celý den vyhrožoval všemi možnými destinacemi, ale já byl fakt úplně v klidu. Kdyby šlo o nějaké zakřižování nebo vítězný souboj, tak se nevsadím… Cítili jsme, že potřebujeme podat výkon a rehabilitovat se za Duklu. Výsledkově i herně. A tyhle věci k tomu patří. Když jsem viděl, jakou z toho má radost… Ne, že by ušetřil, ale že si mě může dobírat. No, jsem rád, že to vzal Vasil na sebe, a já ušetřil. Asi dostane prémii.“

Nakolik vás potěšila remíza Baníku se Spartou? Aktuálně máte v tabulce náskok čtrnácti bodů…

„Upřímně, výsledek jsem neřešil. S chutí jsem se podíval na první poločas, protože jsem čekal skvělý zápas, což byl. Myslím, že výsledek neřešil ani tým. Pro nás bylo prioritou rehabilitovat se za Duklu. Výkon nás všechny trápil, potřebovali jsme zase dostat do hry naši DNA. To je jediné, co jsem řešil.“