Koubek: Už jsme energičtější. V základní jedenáctku máme absolutní důvěru

Jste spokojený s cestou, jakou jste došli pro výhru se Slováckem?

„Ne všechno se dařilo, ale rozhodující jsou tři body. Po výhře na Spartě bylo nutné tenhle zápas zvládnout, jinak bychom výsledek z Letné devalvovali. Prioritním cílem bylo poskočit na druhé místo. V prvním poločase jsme se celkovou aktivitou dopracovali ke gólům, byli jsme lepším mužstvem. Slovácko udělalo o pauze dvojí střídání, které se povedlo a zvedlo jeho výkon. Pět až sedm minut jsme se dostali pod tlak, byla tam série soupeřových standardek, z čehož jsme nebyli schopni se vymanit. Slovácko nás v tu dobu roztáhlo, bylo v územní převaze, my tu pasáž museli uhrát z bloku. Musím pochválit obrannou činnost, zvládli jsme to ve hře i při standardkách. Slovácko nevystřelilo na bránu, to znamená, že se soupeř na předních třiceti metrech neprosadil, toho si cením. Pak jsme se z klinče vymanili a posledních dvacet minut bylo v pořádku.“

Jde o správnou reakci na remízu Sparty v Ostravě, po které jste poskočili na druhé místo?

„Jde o další dílčí cíl, musíme se soustředit na každý další zápas, jít krok po kroku. Všichni umíme počítat, rozdíl je titěrný a může se do konce sezony ještě mnohé udát.“

Pomáhá vám, že už se po konci v Evropě můžete soustředit jen na domácí soutěže?

„Souhlasím. Tlak Slovácka vyplynul z momentální situace, než že by nám došla energie. Na konci zápasu jsme byli zase v pořádku. Jsme určitě ve výkonu energičtější, data ukazují, že hrajeme ve větší intenzitě, to je v pořádku. Prospívá nám to. Přijdou zase anglické týdny, pokud budeme postupovat v domácím poháru, což je také naším přáním. Ve čtvrtek a v neděli nás čeká Bohemka, s tímhle modelem zápasů máme zkušenosti. Pak zase bude týden přestávka. Dá se to zvládat vcelku přijatelně.“

Neuvažoval jste, že proti Slovácku začnete střídat dřív?

„Rozhodli jsme se s kolegy takhle. Hráčům, kteří zůstávají na hřišti déle, absolutně věříme, opakovaně tvrdím, že tyhle zápasy musí zvládat zkušení hráči. Pokud bychom vystřídali tak, že ti zkušení odejdou a nahradí je menší zkušenost, třeba pak dostaneme dva góly a skončí to 2:2. Šlo o projev absolutní důvěry v naši základní jedenáctku. V tuhle chvíli není důvod myslet na nějaké šetření.“

Líbí se vám, jak do defenzivní trojky zapadl mladý Jan Paluska?

„Marko (Svetozar Markovič) není úplně v pořádku, nehrál ze zdravotních důvodů, i když nejde o nic vážného. Ale nechtěli jsme riskovat, když není stoprocentně fit. Nastoupil i Milan Havel, ten si o to řekl velkou pílí v tréninkovém procesu, takže dostal po delší době šanci v základu.“

Jak na tom jsou Jan Kopic a Prince Adu, kteří znovu chyběli v nominaci na utkání?

„Zatím zůstávají v individuálním režimu, nejsou v plnohodnotném tréninku s mužstvem.“