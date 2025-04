Černá série Boleslavi. Důvody pádu? Rozpadlá obrana a trenér na odchodu

Na podzim si po dlouhých sedmnácti letech užívali atmosféru základní skupiny evropských pohárů. K postupu do jarní fáze Konferenční ligy chybělo opravdu jen maličko a útok na pohárové příčky vyhlásila Mladá Boleslav i před jarem. To ale nejde vůbec podle plánu. Po šesté prohře v řadě tým balancuje na hraně skupiny o udržení. „Náš defenzivní blok se prostě rozpadl. Všechny týmy by měly problémy, pokud by měly tolik absencí na jedné pozici,“ vysvětloval špatné výsledky trenér Andreas Brännström, který by měl podle informací iSportu klub opustit. A možná ještě před koncem sezony.

Švédský kouč si během podzimu vybral kostru týmu, na které chtěl stavět, a vše šlapalo dobře. Dokud se mu úplně nerozpadla. „Nemusíme se vracet úplně daleko, kdy jsme měli hlavu v oblacích, hráli jsme poháry a byla tady skvělá nálada. Najednou utečou tři měsíce a jako lusknutím prstu se nás týká skupina o udržení,“ nechápe rychlý sešup zkušený Dominik Kostka.

První rány přišly v zimním přestupovém období, kdy se do Prahy stěhovali dva důležití členové kádru. Patrika Vydru si po úspěšném hostování stáhla Sparta a Vasil Kušej zamířil za pořádný balík peněz do Slavie. „Byli to dva TOP hráči našeho týmu, a taková kvalita prostě stojí hodně peněz. Pro menší klub je to těžké, protože si takhle drahé hráče prostě nemůžete dovolit,“ popisoval ztrátu opor Brännström.

Jejich absence byla okamžitě zřetelná, výsledkově však velký propad nepřišel, když z prvních čtyř jarních utkání získali modrobílí solidních šest bodů. Pak se ovšem rozsypal i zbytek základů mužstva. Během jediného týdne vypadla celá stoperská trojice - zranili se Tomáš Král s Martinem Králikem a navíc se vykartoval Marek Suchý. K tomu vypadl i pravý wingbek Kostka, na něhož Brännström do té doby také velmi sázel.

Dobře fungující tým se zasekl

A přišla krize. Boleslav od tohoto momentu prohrála všech šest soutěžních zápasů a místo deklarovaného boje o evropské příčky mužstvo padá tabulkou. Nyní se pohybuje na hraně skupiny o udržení.

„Když vám vypadne jeden hráč, můžete mu dát čas, aby se vrátil. Když vám ale chybí všichni, tak má prostě jeden trénink a jde hrát, protože ho potřebujete. Takže samozřejmě nejsou v úplně nejlepší formě. Navíc se kolem vás různě mění spoluhráči. Když s někým hrajete poprvé, nebude to prostě tak jisté. Zní to jako výmluvy, ale všechny týmy by měly problémy, pokud by měly tolik absencí na jedné pozici,“ objasňoval kouč po posledním neúspěchu s Duklou.

Velmi dobře fungující tým se prostě najednou úplně zastavil. „Je těžké dostat se z toho ven. Jak ztrácíme body a padáme tabulkou dolů, je tlak na nás větší a větší,“ popisuje Kostka.

Vedle velmi dlouhého seznamu omluvenek se tým musí vyrovnávat ještě s jednou obtížnou situací, a to s očekávaným odchodem kouče Brännströma. Nejde přitom o špatné jarní výsledky, švédský kouč by měl Boleslav opustit z osobních důvodů. A má to údajně značný vliv na chod mužstva. Ačkoli oficiálně nikdo odchod nepotvrdil, hráči s jeho koncem počítají.

„Je to složité. Teď se k tomu nechci vyjadřovat a tohle nechám na později. Nyní se musíme soustředit na to, abychom získali body, které potřebujeme,“ mlžil po otázce ohledně nejasné budoucnosti.

Klubové vedení může nechat sezonu dojet ve stávajícím mdlém módu. Hovoří se však také o variantě, že to tak nenechá a raději zasáhne již nyní a tým převezme dočasně jiný trenér.