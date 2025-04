Fila v Lize naruby: V létě mě chtěla Plzeň, ale ve Slavii mi říkali, že Choras nepřijde...

Tříletou sešívanou kapitolu už definitivně uzavřel. Transferem za sto milionů korun do italských Benátek útočník Daniel Fila zamával Edenu, kde strávil tři půlsezony, a nastavil se na Serii A. Přesto se reprezentant do 21 let ještě naposledy k angažmá ve Slavii vrací v rozhovoru pro Ligu naruby. „Bez ní bych nebyl tam, kde jsem,“ děkuje na dálku. Zároveň však Fila upřímně popisuje i nepříjemné období z loňského léta, kdy mu v Praze tvrdili, že Tomáš Chorý z Plzně nedorazí. Kompletní rozhovor si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium, v pátečním Sport Magazínu Fila vypráví o angažmá v Itálii.

Přišel v únoru 2022 z Mladé Boleslavi za částku kolem 25 milionů korun, odešel o tři roky později za čtyřnásobek do Itálie. Přitom toho Daniel Fila v mezidobí odehrál víc na hostování v Teplicích než pod koučem Jindřichem Trpišovským.

Paradox velkoklubu? „Ano. Už jen svým jménem mi Slavia pomohla k zájmu jiných týmů včetně Venezie. Je svaté právo trenéra, kterého hráče staví a kterého ne. Ve fotbale je to normální věc. Nikomu to nemám vůbec za zlé. Naopak bych měl Slavii poděkovat, že jsem tady i díky ní,“ hlásí forvard z pevninské čtvrti Mestre, kde se po přestupu do Benátek zabydlel.

Nejvíc startů v Edenu nasbíral hned na jaře 2022, ale tehdy Fila ještě na nejvyšší úroveň neměl. Kondičně ani mentálně. Ví to sám. Extrémně mu pomohl až trenér Zdenko Frťala a rok a půl dlouhé vytížení na Stínadlech, kde se v lize čtrnáctkrát prosadil. A tím si loni v létě řekl o návrat a výraznější příležitost než kdy dřív. Nicméně neklaplo to ani potom, roli sehrály i zdravotní trable.

„Podzim budu asi hodnotit spíš hůř než líp, neměl jsem vytížení, jaké jsem chtěl. Nezačal jsem úplně špatně, ale postupem času to bylo horší a horší. Neprospělo tomu ani moje zranění,“ vrací se ke smolnému září a říjnu. „Možná jsem si myslel, že jsem před zraněním mohl hrát víc, ale pak už to bylo těžký. Viděli jsme, jak Choras hrál výborně. Po právu jsem pak už ani nehrál,“ uznává.

Když přišel za astronomickou částku do Slavie obr Tomáš Chorý, bylo zřejmé, že minutáž spadne Filovi i Mojmíru Chytilovi. Odchovance Zbrojovky však tento transfer z Viktorie překvapil. Kdyby to tušil, třeba by kývnul na výměnu a nyní by střílel góly na západě Čech.

„Nebylo to příjemné. Ještě před letní přípravou mi volali lidi z Plzně, jestli bych nechtěl jít k nim, protože Choras odchází do Slavie. Ve Slavii mi to bylo vyvráceno, že prý nepřijde. A pak přišel...“ popisuje. „Říkal jsem si, že nezbývá než bojovat, a uvidíme, jak to dopadne. Kdybych se nezranil, třeba by to dopadlo jinak a byl bych v rotaci v Evropě víc, ale bohužel. Pak už bylo hotovo.“

Amerika ještě nedávala smysl

Celý leden se následně řešilo, kam Fila zamíří. Eminentně o něj stál Liberec – a čekal na něj do poslední chvíle. Až když hráč sedl na letadlo, vsadil na druhou variantu, čili na Raimondse Krollise. „Když už se to rýsovalo, bavil jsem se na obědě s Lukášem Vorlickým, který byl v Atalantě, a doporučoval mi to. Taky by se hned chtěl vrátit, kdyby mohl. Kdo historicky má z Čechů starty v Serii A? I kdyby se to pokazilo, můžu si to říct. Bylo to správné rozhodnutí, a když se zachráním, jen mě to znovu utvrdí. Věřím, že jsem udělal dobrý krok,“ nepochybuje, ačkoli hraje o záchranu (předposlední místo, pětibodová ztráta na sedmnácté Lecce) a čeká na první výhru i trefu.

Zapůsobil na něj však obrovský interes Venezie. A taky fakt, že bude někomu patřit. Kdyby šel hostovat do Slovanu, musel by ve Slavii prodloužit smlouvu a situace by se v létě řešila znovu. Takhle má jasno, kontrakt platí i pro Serii B, kdyby jaro výsledkově nevyšlo podle představ.

„Říkal jsem mému agentovi panu Hrdličkovi, že nechci, aby mi hledal tým na sílu nebo aby mě někde nabízel. Co vím, sportovní ředitel Benátek mě zná od patnácti let, sledoval mě už v Brně. Zájem byl vidět i na částkách, které se postupně zvyšovaly, aby to Slavia nakonec akceptovala,“ vypráví, proč se mu nabídka z Itálie líbila víc než ta letní z New Yorku. „Amerika v mém věku ještě nedává smysl, asi bych tam nešel.“

Ale pozor, ani smlouva na renomované adrese nezaručuje, že se za pár měsíců nebude Filova budoucnost znovu omílat. Blíží se EURO U21 na Slovensku, kde bude kouč Jan Suchopárek spoléhat na Filu s Václavem Sejkem na hrotu. Kdyby se mu turnaj povedl, může si říct znovu o pozornost, stejně tak nedávno hodně rezonovaly jeho dvě branky do sítě Španělska.

„Takhle bych o tom přemýšlel, kdybych byl třeba v Liberci. Upnout se ale teď na tři zápasy, které vám mají změnit kariéru, by byl risk. Posunout se samozřejmě můžete vždycky, ale nechávám to být a soustředím se na to, abychom začali vyhrávat a zachránili se. Jinak se ale na EURO strašně těším, zvlášť když je skoro u nás doma. Je mi jasné, že se kamarádi z Brna ozvou týden před začátkem s prosbou o lístky,“ směje se.

Nejdříve však Filu čeká v sobotu veledůležitý domácí zápas proti poslední Monze.

FILA VE SLAVII

sezony: 3 (vždy necelé)

ligové zápasy/minuty: 18/633

ligové góly+asistence: 2+2

evropské zápasy/minuty: 6/203

evropské góly+asistence: 1+0

