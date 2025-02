Fila hned v základu! Trenér: Musí být nebezpečnější. Přijde mu konkurent?

AS Řím díky Dybalově penaltě porazil Benátky • ČTK / AP / Paola Garbuio

Jako jubilejní 40. Čech v Serii A nastoupil Daniel Fila proti AS Řím. Porážce 0:1 ovšem nezabránil. „Hrál dobře. Líbil se mi jeho pohyb. Na finálních pětadvaceti metrech od něj ale potřebujeme ještě víc,“ zhodnotil debut dvaadvacetiletého českého útočníka kouč Venezie Eusebio di Francesco. Jeho skvadra doplatila na hloupý faul, po němž hosté rozhodli z penalty. Sami Benátčané přitom mohli jednu desítku zahrávat.

Venezia ihned představila svým fanouškům nejnákladnější lednovou posilu. Klub z laguny, na jehož stadionek se dostanete jen po svých nebo lodí, nemůže Danielu Filovi dopřát čas na rozkoukání. Pro záchranu v nejvyšší italské soutěži musí rychle začít sbírat body. Po odchodu nejlepšího střelce Joela Pohjanpala do druholigového Palerma mu navíc chybí střelec. Přesně tuto roli by pro sebe měl nyní Fila urvat.

„Pohjanpalo byl hráč do šestnáctky. V ní byl velice silný. Fila je ovšem jiný. Více si seskakuje mezi řady, umí hrát v otevřeném prostoru a zapojovat se do kombinace,“ charakterizoval Čecha kouč Di Francesco. Ten Filu postavil proti Vlkům z hlavního města od úvodního hvizdu. Nákup ze Slavie se objevil na hrotu v tradičním rozestavení Venezie 3-5-2.

„Fyzicky je naprosto připravený. Má charakteristiky, které žádný z našich útočníků neměl. Věříme, že nám hodně pomůže,“ obhajoval italský trenér své rozhodnutí nasadit Filu od úvodního hvizdu.

Fila přání Di Francesca naplnil. Od začátku ukázal velkou chuť. Napadal rozehrávku a pral se s udatnými zadáky soupeře. Hned několikrát skvěle podržel míč, díky čemuž Benátky mohly rozjet ofenzivní akci.

Soupeř se dožadoval Filova vyloučení

Zároveň ukázal i jisté mezery v technice. Po zlém zpracování a následném faulu vyfasoval již v desáté minutě žlutou kartu. Ta jej následně v soubojích především s Gianlucou Mancinim limitovala. Italský reprezentant se při každém souboji s Filou dožadoval druhého potrestání pro debutanta v soutěži.

Po změně stran se Fila dostal ke dvěma zakončením. Jedno mu však obrana soupeře zablokovala a s druhým si gólman Mile Svilar v pohodě poradil. Po osmdesáti minutách střídal Fila s tím, že nechal na trávníku vše. K potřebnému gólu však nepomohl.

„Měl dobrý pohyb. Je mladý a bude se zlepšovat. I proto jsme ho měli v hledáčku. Když nám pak AS Řím nepustilo Šomorudova, tak jsme se rozhodli pro Filu. Na posledních pětadvaceti metrech od něj ale potřebujeme ještě více. Musí být více nebezpečný pro bránu soupeře,“ viděl nedostatky Di Francesco.

Benátky i proto nebodovaly. Přestože měly v utkání převahu v držení míče, byli to hosté, kteří si vytvářeli větší šance. Giallorossi nakonec zařídil vítězství Paulo Dybala, jenž v 57. minutě proměnil penaltu po faulu na obránce Angeliňa.

„Za mě to bylo na penaltu málo. Když už se to teda pískne, tak bychom sami měli kopat pokutový kop na druhé straně. Pořád prohráváme vinou nejmenších rozdílů,“ zlobil se Di Francesco.

Kontroverzní konkurent pro Filu?

Venezia se tak s šestnácti získanými body nachází pět bodů od příček zaručujících záchranu v Serii A. I proto uvažuje o přivedení Wissama Ben Yeddera. Třiačtyřicetiletý Francouz si zahrál i na EURO a v sezoně 2019/20 byl dokonce nejlepším střelcem Ligue 1. Od loňského léta je ovšem bez angažmá. Má totiž mimo hřiště řadu problémů. Dokonce byl již podmíněně odsouzen k dvěma letům vězení za řízení pod vlivem a sexuální napadení.

„Je to na vedení, zda ho přivede,“ nechtěl Di Francesco blíže rozebírat možný příchod Ben Yeddera, jenž sledoval zápas s AS Řím přímo z tribuny. Filovi by tak mohl přibýt velký konkurent.

Statistiky Daniela Fily proti AS Řím

Statistika Hodnota Minut 80 Gólů (očekávaných gólů) 0 (0,10) Střel (na bránu) 2 (1) Dotyků s míčem 31 Driblinky (úspěšné) 1 (1) Přihrávky (úspěšné) 19 (17) Souboje (vyhrané) 8 (3) Fauloval 3 Faulován 1

Výsledky 24. kola italské Serie A:

Benátky - AS Řím 0:1

Branka: 57. Dybala z pen.)

Cagliari - Parma 2:1

Branky: 57. vlastní Vogliacco, 71. Coman - 79. Leoni

Lazio Řím - Monza 5:1

Branky: 57. a 77. Pedro, 31. Marušič, 62. Castellanos, 88. Dele-Bashiru - 85. Sensi

18:00 Lecce - Boloňa,

20:45 Neapol - Udine.