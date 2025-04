Čtete: Umělci krátkých peněz, paní z Ústí či faktura pro Ulicha. (I) to je miliardář Kratina

„Rozhodně nevezmeme stovky milionů, abychom nakoupili hráče. Tomu se říká umělci krátkých peněz.“

Ještě před třemi lety v rozhovoru pro iSport.cz muž, který je superúspěšný hlavně na poli průmyslových nemovitostí, tvrdil, že o koupi klubu neuvažuje. A že když už, tak by mu smysl – vzhledem k síle polského trhu – dávala taková Legia Varšava. Teď je vše jinak. Klíčové ovšem je, že Kratina nijak netají, že vstup do Teplic se udál v kontextu byznysové strategie na jiném levelu a jako vedlejší linka obchodů Accolade a dosavadním vlastníkem Teplic. „AGC. Ta odpověď je jednoduchá. Kdyby tu nebylo a neudělali bychom s nimi spolupráci na evropské úrovni, Teplice bychom nekoupili,“ řekl jasně. Takže velikášství, ego či emoce za tímto rozhodnutím nehledejte. V tom také může být jeho síla – kdo jim podlehne příliš, nemusí se mu to vyplatit.

Kratina vidí příklady odjinud, které by neměly být vzorem. Tedy majitele a jejich kluby, které předběhly přirozený vývoj a pak na to doplatily. Respektive se probojovaly do evropských pohárů, jenže poté přišel výkonnostní propad. „Měli jsme případy, kdy si někdo koupil Slavii a pak na to neměl,“ připomněl – aniž by jmenoval – dobrodružství Aleše Řebíčka v Edenu. Rozumná ekonomika s vizí postupných kroků v desetiletém horizontu, během něhož by mohla přijít i ta Evropa – to je výhled Teplic s ročním rozpočtem mezi 100-150 miliony korun. Bez záruky, že vždy skončíte na nule nebo v zisku, hlavní je, aby se zvyšovala hodnota klubu.