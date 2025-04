Horejš pomohl Šulcovi v těžkém období: Přišel zlomenej jak šíp. Plzeň přerostl, přeju mu Německo

Pavel Šulc za necelé dva roky vyrostl v klíčového hráče Plzně, oporu národního týmu, aktuálně i nejproduktivnějšího hráče Chance Ligy (10+6). V prestižní anketě Sport Magazínu předčil druhého Lukáše Provoda o 32 bodů.

Příběhy dvou elitních českých fotbalistů zblízka sleduje David Horejš. Trenér Hradce si oba hráče vytáhl před pěti lety na hostování do Českých Budějovic, Šulcovi pomohl i v další štaci hostováním v Jablonci. Otevřeně vypráví o tom, jak sebevědomého hocha zvedal zpátky na vrchol poté, co v dresu Plzně v únoru 2022 promarnil tutovky na Spartě.

„Do Jablonce tenkrát přišel jiný Pavel Šulc, nepoznával jsem ho,“ přiznává Horejš. Teď je situace jiná, na nedávném vyhlášení Českého fotbalisty roku Šulc obsadil třetí místo, v děkovné řeči vzpomněl právě na období pod Horejšem. „Gratuluju mu, to jsem za něj rád. Podle mě je to i zasloužený. Určitě jsem ho také dával někam nahoru,“ říká Horejš. Ano, na druhé místo.

Proč jste dal v hlasování do ankety Lukáše Provoda před Pavla Šulce?

„Proviho jsem dal proto, že je takový vyzrálejší, v sezoně Slavii hodně táhnul. Také proti nám hrál výborně, měli jsme s ním obrovský problém. Když jsme na něj v přípravě dělali video, řešili jsme, jak je těžce bránitelný. Jde o hráče, který má všechno. V poslední době malinko uvadal, ale Šulcík v celé sezoně drží pořád. Mám ho rád i jako kluka, vyhrál zcela zaslouženě a přeju mu to.“

Jsou si ti dva něčím podobní?

„Pohybově jsou oba skvělí. Provi vždycky těžil z atletické postavy, každý to ale měl v kariéře trošku jiné. Provi nikdy nebyl v Plzni v áčku, spíš se pohyboval v juniorce, pak šel na hostování do Budějovic, z Dynama následně do Slavie. O Šulcíkovi všichni věděli, že je to talent, pak se čekalo, kdy a kde ho rozvine. U něj byl talent velký, hlavně co on dokázal a vložil do svého rozvoje. Vždycky hodně chtěl, pomohla mu i hostování. Každá cesta je jiná. Oba dva dělají skvělou kariéru, Pavel to má ještě před sebou a Provi taky. Sleduju oba dva a jsem za ně moc rád, že to dotáhli takhle daleko.“

Pavel Šulc vás zmínil při děkovném projevu na Fotbalistovi roku, kde skončil třetí. To musí zahřát?

„Také tady na klubu v Hradci mi to hned hlásili. Moc si toho vážím, že si vzpomněl, potěšilo mě to. Samozřejmě je to hlavně jeho zásluha. Jsem rád, že jsem byl jeden z lidí, co byli na té jeho fotbalové cestě. Měl jsem tu čest takového hráče trénovat. Ale nebylo to jenom o mně, ale i o lidech, co trénovali se mnou, i o klubech, kterými prošel. Budějovice, Jablonec, ty kluby mu také pomohly. Upřímně říkám, že mě to potěšilo a zahřálo.“

Zavzpomínejte na dobu, kdy jste si ho před pěti lety, v zimě 2020, vybral jako talentovaného hráče bez větších ligových zkušeností na hostování do Budějovic.

„Tenkrát mi dělal asistenta Jirka Kohout, který znal jeho i Proviho z plzeňské mládeže, kde trénoval. Od něj vznikla myšlenka, abychom do něj šli,