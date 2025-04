Základní část - Chance Liga 2024/2025

Slavia se přiblížila titulu

Slavia zvítězila v Karviné 4:0. V úvodním dějství se dvakrát trefil Vasil Kušej, po přestávce na něj navázali Lukáš Provod a premiérovou brankou v české nejvyšší soutěži střídající Nigerijec David Moses. Vršovičtí udělali další krok k prvnímu titulu po čtyřech letech, který by za určitých okolností mohli oslavit už za týden.

SESTŘIH: Karviná - Slavia 0:4. Jasnou výhru hostů odstartoval dvěma góly Kušej • iSport.cz

Frydrych spasitelem Baníku

Baník porazil na Julisce Duklu 2:1. Ostravané šli do vedení po trefě Jiřího Bouly, který si našel odražený míč na hranici vápna a uklidil ho do sítě. V nastavení prvního poločasu zahrál rukou Matěj Chaluš a po zásahu videa kopali Pražané penaltu, kterou proměnil Jakub Hora. Vypadalo to, že si Baník zkomplikuje boj o druhé místo, ale v nastavení stihl na zadní tyči míč Frydrych a volejem poslal Ostravu do euforie.

SESTŘIH: Dukla - Baník 1:2. Překvapení odvrátil v nastavení volejem Frydrych • iSport.cz