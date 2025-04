Náhradní trenér Boleslavi Jinoch: Nedáváme góly. Svědík? To už je jedno...

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Vstoupit do diskuse ( 1 )

Bylo to pro vás hodně odlišné?

„Je jiné se dívat z tribuny a držet palce než stát na lavičce a snažit se ovlivnit dění při hře.“

Jak jste byl vlastně ustaven novým trenérem?

„Nerad bych se k tomu úplně vracel, protože jde o osobní záležitost bývalého trenéra Brännströma. Byl jsem v přímé komunikaci s majitelem Trundou, takže jsem věděl, že tam některé starosti a problémy byly. V úterý, když jsem se dozvěděl, že trenér končí, tak jsme narychlo dali dohromady trojčlenný tým, který povede mužstvo na Spartě a také v dalších zápasech, pokud se nám nepovede přivést nového trenéra.“

Mluvili jste v tomto směru s Martinem Svědíkem?

„Nerad bych komentoval dění v klubu, když už je rozhodnuto a Martin Svědík je v Brně. Jestli jsme s ním mluvili nebo byly nabídky takové a takové, je stejně už jedno, protože Martin Svědík si vybral jiný tým.“

Článek pokračuje pod infografikou.

Jaký jste převzal tým? Před Spartou jste prohráli pětkrát v řadě.

„Ve středu na tréninku jsme viděli, že hráči mají chuť, že těch porážek bylo dost, že už chtějí zápas zvládnout. Viděli jste, že první půle nebyla dobrá, ve druhé jsme se snažili trošku hrát, ale náš největší problém je, že nedáváme góly.“

Opravdu se výkon tak zlepšil?

„Do dvacáté minuty jsme se dostali pod obrovský tlak, jen jsme čelili útokům Sparty. Když jsme trochu zvedli hlavu, dostali jsme gól. Proto jsme před druhou půlí vystřídali, trošku jsme si k tomu v kabině něco řekli. Myslím, že jsme hráli diametrálně odlišně, měli jsme náznaky nebo i šance, kdy jsme mohli srovnat. Nepovedlo se nám to a v závěru jsme dostali druhý gól, který utkání definitivně rozhodl. Mrzí nás ale především neproměněné příležitosti ve druhém poločase.“

Jasnou jste ale měli jen jednu, ne?

„Já jsem na dálku viděl dvě, nevím, jak jste to měli vy z výšky. Jednu měl Vojta, druhou Penner. V brejcích jsme se dostali k vápnu, ale tam jsme to nevyřešili. To jsou ty rozhodující chvíle.“

Boleslavi hrozí pád do skupiny hrající o záchranu. Dovedete si to představit?

„Jsme závislí na výsledcích mužstev okolo nás - hlavně Bohemky. Budeme se snažit udělat víc bodů než ona. Máme teď pět dnů na to, abychom se připravili a brali tři body s Jabloncem. Budeme se snažit navázat na druhou půli, budeme se snažit vytvořit si takové šance, aby byly vidět i z tribuny.“