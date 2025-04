Vydra ve formě: telefonát od reprezentace, zlepšuje spoluhráče. Zásadní je ale Plzeň

Odfrknul si, doléčil se během reprezentační pauzy a nakopl své motory na nejvyšší obrátky. Matěj Vydra (32) skóroval čtyřikrát po sobě, v současné chvíli je jednoznačně největší ofenzivní zbraní fotbalové Plzně. Zkušený forvard hraje v úžasné formě, v níž by pomohl i národnímu týmu v důležité kvalifikaci o světový šampionát v Americe 2026. „Určitě o reprezentaci může zabojovat,“ souhlasí expert Sportu a trenér Stanislav Levý. Nebýt zdravotních trablů, patřil už do březnové nominace. Za jakých okolností by jeho návrat po téměř čtyřleté pauze dával všem stranám smysl?

Pro Viktorii jde kolo před startem nadstavby, kde hodlá udržet druhé místo před Baníkem a Spartou, o zásadní zprávu. Matěj Vydra hraje aktuálně v nejlepší formě během svého dvouletého působení v Plzni. Střílí góly, pomáhá týmu a zlepšuje i hráče kolem sebe.

V rozjeté sezoně skóroval ve třech soutěžích dohromady jedenáctkrát. Dal stejně branek jako za předchozí sezonu a půl v západočeském klubu, kam přišel v prosinci 2022 jako volný hráč po skončení angažmá v Burnley. Téměř všechny statistiky ukazují, že je na tom nejlépe od doby, co kvůli těžkému zranění kolene skončil v Premier League po vypršení smlouvy v Burnley (červen 2022).

„Dostal se do Anglie, dlouho tam hrál, to svědčí o jeho kvalitách a výkonnosti. Největší problém byla všelijaká zranění, to ho limitovalo. Teď je zdravý, sedlo si to v ofenzivě se Šulcem i Durosinmim. Tihle hráči ze sebe navzájem profitují,“ tvrdí expert Sportu a trenér Stanislav Levý.