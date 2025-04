Matador Vacek o Spartě i konci kariéry: Křetínský viděl berle. A nevěřil...

V sedmatřiceti nesleze ze hřiště. I trenér David Střihavka poznal, že Pardubice bez Kamila Vacka šlapou hůř. Proto se v sobotu postaví klubu, s nímž vyhrál dva tituly a jehož dres si musel vyprosit na tátovi. Na východ přijede Sparta bojující o lepší než čtvrté místo po základní části. „Přeju jim, aby skončili druzí, ale věřím, že jim to zkomplikujeme,“ vzkazuje kapitán týmu hrajícího o záchranu na Letnou.

Sparta není v TOP formě. Souhlasíte?

„Sleduju ji hodně podrobně a zdá se mi, že se zapomíná, jaký šílený progres za poslední roky udělala. Zase ze svého jména vytvořila obrovskou značku, získala dva tituly, postoupila do Ligy mistrů. Je přirozené, že šla dolů, protože odešli kluci, kteří byli lídři, hlavně Láďa Krejčí.“

Nebylo možné jej hned nahradit?

„Každý si myslí, jak je to jednoduché. Přivedeme někoho jiného a zase to půjde. Ale tak to vůbec není. Fotbalová kabina je specifické prostředí, musí si sednout. Chodí na ně vyprodaný stadion, doma, venku, zase budou hrát o titul.“

Vy máte dva. Jaké bylo přijít v roce 2007 na Letnou jako mladík po angažmá v Bielefeldu?

„Do Německa jsem šel jako osmnáctiletý kluk z Olomouce, nikdo vás nezná, nečeká na vás. Věřil jsem si, že budu hrát bundesligu, jenže jsem si zlomil nohu. Zranění se mi pak obnovilo, takže jsem byl rok a půl mimo v nejdůležitějším období. Člověk si občas říká, jak by to vypadalo, kdyby se mi to nestalo, opravdu jsem si věřil… Navíc se změnil trenér, sportovní vedení.“

Anketa Kdo skončí v Chance Lize na druhém místě? Sparta Plzeň Baník

A ozvala se Sparta.

„Tehdy tam dělal skauta Miroslav Jirkal, znal mě z mládežnických reprezentací a společně s Jiřím Plíškem přemluvili pana Křetínského, aby mě koupil. Už si nepamatuju kolik, ale dal za mě docela dost peněz. Myslím, že nebyl úplně přesvědčený, co kupuje, protože mě neznal a k tomu jsem přišel podepsat smlouvu s berlemi.“ (usmívá se)