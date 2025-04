V historii samostatné ligy, od sezony 1993/94, se ještě nikdy nestalo, aby prvoligový klub za 30 kol ani jednou nevyhrál. Smutný rekord uzmulo až beznadějně poslední Dynamo. Nezvládlo ani první zápas ve Skupině o záchranu doma s Mladou Boleslaví (1:2), čímž stvrdilo svůj sestup do druhé ligy. Jihočeský klub nezvládl ani jarní část po příchodu staronových trenérů Jiřího Lercha a Jiřího Kladrubského, pád do nižší soutěže se na rozdíl od minulé sezony už nepodařilo odvrátit. Tradiční organizaci čekají náročné týdny, ve kterých musí vyřešit zásadní otázky.

Příběh nejhorší sezony Českých Budějovic za dobu prvoligové existence klubu je tristní. Dynamo sestupuje do druhé ligy přesně po šesti letech, tentokrát bez jediné výhry ve 30kolové základní části. Drží v lize nejdelší sérii zápasů bez výhry, po prohře s Boleslaví je na čísle 35. Pražská Dukla, která zažila dosud historicky nejhorší sezonu 93/94, tehdy uhrála deset bodů a alespoň jednou vyhrála.

Pouhých pět remíz Dynama a celkem 26 porážek poslaly klub jednoznačně do nižší soutěže. Po sobotním prvním kole nadstavby s Mladou Boleslaví (1:2) už ani matematicky nejde, aby se jihočeský klub posunul alespoň o příčku výš a hrál baráž o udržení v soutěži. Tak, jak se to klubu podařilo v minulé sezoně, kdy udržel první ligu v baráži s regionálním rivalem z Táborska.

Zázraky v končícím ročníku už klub nesvedl. Na jihu Čech šlo všechno z kopce od loňského léta. Nejdříve odchody zásadních opor týmu, nejistota kolem majitele, následný rychlý prodej klubu Daliboru Jirkovi, odvolání dvojice Jiří Lerch, Jiří Kladrubský a nástup Františka Straky.

Do zimní pauzy šel zdecimovaný tým s pouhými třemi body po 19 zápasech, následoval další veletoč. Divoký návrat majitele Vladimíra Koubka, který takřka v přímém přenosu převzal klub zpět od Dalibora Jirky podporovaného Emilem Kristkem, opětovný nástup Lercha s Kladrubským místo realizačního týmu odvolaného Straky. Ani tento tah ale mužstvo neprobral, v jarních jedenácti kolech přibyly mužstvu na konto pouhé dva body.

Loňský zázrak se neopakuje

Záblesky herního zlepšení tu a tam byly vidět, Dynamo nedostávalo ukrutné příděly, nicméně zápasy ani tak nezvládalo. Tým se z bryndy nevyhrabal, loňské jarní povstání se už neopakovalo.

„Ten vlak už nám dávno ujel. Štve mě to. Strašně mě to štve. Chtěli jsme zamíchat kartami. Třeba si jednou řekneme, že bylo dobře, že jsme spadli. Mě osobně to prostě ale strašně mrzí,“ přiznal Kladrubský po poslední domácí remíze 1:1 v základní části s Teplicemi.

V tu chvíli matematicky ještě sestup odvrátit šel, každý na jihu Čech už se ale připravoval na nepříjemný pád. „Mrzí mě to vůči těm klukům. Dřou na trénincích. Mrzí mě to vůči fanouškům, že nedokážeme dotáhnout zápas do vítězného konce. Bod nic neřeší. Mrzí mě to, to je asi všechno,“ dodal smutný kouč.

S Lerchem doufali, že se jim na jaře povede zopakovat loňský zázrak. Jenže Dynamo doplatilo na mizérii v koncovce, za celou sezonu nastřílelo pouhých čtrnáct gólů. V některých zápasech mělo i smůlu, ale především doplatilo na slabý stav kádru. Je třeba se podívat pravdě do očí, se současnou soupiskou Dynama by nejspíš nesvedl zázraky žádný trenér.

„Někdo si možná řekne, že dostáváme pořád góly, ale chceme hrát s pevnou obranou. Pak spoléháme na rychlé kontry. Hráči na to v týmu jsou. Bohužel to nevyřešíme předfinálovou přihrávkou, nebo nějakou finální fází,“ zamýšlel se po Teplicích Kladrubský.

Klub hledá solventního kupce

Klub čekají v dalších týdnech zásadní kroky. Vladimír Koubek po svém zimním návratu několikrát deklaroval, že ve vedení klubu zůstat nechce a hodlá najít solventního a silného kupce. V minulých týdnech úspěšně proběhlo předání akcií od Jirky ke Koubkovi, což otevírá lepší cestu k jendání s novým majitelem. Klub také odelsla všechny náležitosti nutné k tomu, aby splnil podmínky profesionální licence na další sezonu.

Dynamo se musí rozhodnout, jakým směrem se vydá. Řada hráčů tým opustí, některým končí smlouvy či hostování. Kdo bude mít možnost zůstat v lize, nejspíš půjde jinam, o některých možnostech už informoval iSport v minulých týdnech.

Také se rozhodne, zda u mužstva zůstanou současní trenéři a zda klub půjde do druhé ligy s cílem co nejrychleji se vrátit mezi elitu. V první řadě bude klíčová finanční stabilizace, bez ní může v Dynamu v krajním případě skončit i profesionální fotbal, pokud by tradiční klub nezískal licenci.