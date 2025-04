Pořád do toho jdeme naplno a chceme vyhrávat, říká Hubínek. Vyloučení? Těžké...

Sestup Českých Budějovic už byl nevyhnutelný poměrně dlouho. Poslední týdny a měsíce se vlastně už jen čekalo na oficiální razítko na cestu do nižších fotbalových pater, kam Dynamo definitivně poslal dvěma góly mladoboleslavský útočník Matyáš Vojta. Jihočeši v prvním kole Skupiny o záchranu padli 1:2 a jejich sestup už je matematicky nevyhnutelný. „Prohráli jsme, není to pro nás nic nového, ale je to ubíjející,“ ušklíbl se znovu zklamaný trenér Jiří Lerch. Jeho tým tentokrát poškodilo i jeden sporný verdikt rozhodčího.