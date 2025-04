Trpišovský: Pět mečbolů si zasloužíme. Nadstavba? Nelíbí se mi, radši odvety v poháru

Teoreticky mohli slavit titul už po vítězství nad Slováckem (2:0), v ledničkách se chladilo šampaňské. Smůla. Plzeň i Baník své duely zvládly. Slavia si tak musí ještě počkat, minimálně do příští soboty, kdy odšpuntuje nadstavbu v Olomouci. „Nad oslavami jsme neuvažovali, my se soustředili pouze na patnácté vítězství na domácím stadionu,“ vysvětlil trenér Jindřich Trpišovský. Když dostal otázku na systém nadstavby, ušklíbl se. Názorově oproti minulým letům neuhnul ani o centimetr.

Máte za sebou další krok k titulu. Před startem nadstavby vám k jeho zisku chybí jen dva body. Uvědomuje si, jak jste blízko?

„Hlavně je to vidět na týmu. Kluci jsou uvolnění, na hřišti si hodně dovolíme. Nacházíme se v nejkomfortnější situaci za dobu, co jsem ve Slavii. I když jeden titulový ročník jsme také dohrávali s velkým náskokem. Minulou sezonu jsme měli šestadvacet vítězství a v posledním kole nehráli o titul. Pro nás bylo nejdůležitější to zopakovat, jet si svoji linii. V hlavě jsme si počítali svoji minitabulku, chtěli jsme udělat stejný počet bodů, případně součet vylepšit, a vyhnout se tomu, co se stalo loni a předloni. Teď se těšíme na zápas do Olomouce. Věříme, že tam bude podobná atmosféra jako na podzim. Je super, že máme pět mečbolů. Tým si to zaslouží.“

Vás vztah k nadstavbě byl vždy veskrze negativní. Změnilo se něco?

„Nezměnilo. Mně se nelíbí formát, že se soupeřem hrajeme jen jednou, což mě nikdy neoslovilo. Mám radši dlouhodobou tabulku týmů mezi sebou. Jestli chceme v Česku přidat další zápasy, tak cestu vidím v MOL Cupu, kde by se daly přidat odvety v semifinále a v finále. Pohár má obrovskou váhu i směrem k Evropě, proto by to za mě dávalo smysl. Jestli ale má být nadstavba, tak určitě systémem doma-venku. Třeba tři nejlepší týmy proti sobě, v součtu šestatřicet utkání. Nadstavba nikdy ve fotbale nebyla, je uměle vytvořená. Ještě ke všemu se hraje lichý počet utkání. Navíc to bourá i historické tabulky, o kterých se často bavíme. Třeba dneska jsme chtěli Slovácko zvládnout i proto, že se v historii nikdy nikomu nepovedlo vyhrát patnáct domácích zápasů z patnácti. Za tu dobu jsem se s tím smířil, beru to tak, jak to je. Ale je to divný.“

Ondřej Zmrzlý zapsal proti Slovácku jeden gól a jednu asistenci. Má už vaši důvěru? Když se zranil Malick Diouf proti Spartě, radši jste využil Ivana Schranze.

„Tehdy byla jiná situace, hodně rozhodovala zkušenost Schranze. A také faktor Uchenny, který dobře zavíral zadní tyč. Ondra byl tenkrát v jiném rozpoložení, než je teď. Každý hráč je z jiného těsta. Někdo umí vstupovat do utkání, jiný se potřebuje dostat do tempa postupně, což se Ondrovi stalo. On je jako na schodišti, začal na prvním schodu, každý zápas stoupá o jeden stupínek nahoru. Podobný výkon jako dnes předvedl už v Karviné, jen neměl čísla. Má jinou typologii než Malick, jiné X faktory - obrovskou aktivitu na míči, jde s každým útokem, je klidný, takticky i běžecky je na tom skvěle. Dneska mu tam svítí 1+1, je hráč zápasu.“

Článek pokračuje pod infografikou.

Základní částí jste projeli dominantně, přesto fanoušci občas lamentují nad tím, že můžete hrát ještě lépe. Co si o tom myslíte?

„Vždycky se musí o něčem mluvit… Máme osmasedmdesát bodů, nejméně obdržených branek v lize, nejvíce čistých kont z celé Evropy, je tam spousta dalších věcí. V ofenzivních statistikách oproti minulým sezonám nám chybí jen vyšší počet gólů. Ale jinak je naše dominance obrovská. Jasně, spousta věcí se dá vylepšit. Vydali jsme na nějakou cestu, jsme šťastní, jak tým funguje. Na druhou stranu vím, že sezona se dělí na dva póly – ligu a poháry. Náš fokus byl na ligu, nejlepší výkony jsme předváděli v domácí soutěži. Za poslední dva roky jsme prohráli v lize jen třikrát, to je i v evropském měřítku neskutečné. Děláme maximum, tým dělá maximum. Pamatuji si, že jsme vyhráli double, byli jsme ve čtvrtfinále Evropské ligy a stejně se po sezoně říkalo, co můžeme dělat lépe. (usměje se) Máme motivaci se pořád zlepšovat, neusnout. Jsme ve střehu.“

Jak vypadá zdravotní stav Malicka Dioufa?

„Už byl stoprocentně zdravý. V poháru s Olomoucí kopl do míče, špička se mu zapíchla do země, udělal si výron v kotníku. Je v individuálním tréninku. Na příští kolo bude v nominaci.“

Teoreticky jste mohli slavit titul už dnes. Věděl jste, v jaké lednici se nachází šampaňské?

(směje se) „Vůbec nevím, tyhle věci jdou mimo mě. Nad oslavami jsme ani neuvažovali. Nečekali jsme, že by se to mohlo stát. Týmy v nejlepší čtyřce mají velkou kvalitu, svoje zápasy zvládly. Jak jsem řekl, my se soustředili pouze na patnácté vítězství na domácím stadionu.“