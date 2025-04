Loni v létě převzal po bývalém kolegovi Brianu Priskem tým, který v posledních dvou sezonách vyhrál základní část Chance Ligy. To Lars Friis, dánský trenér, nezopakoval. Byť fotbalisté Sparty přetlačili v sobotu odpoledne Pardubice 2:1, v tabulce skončili po 30 kolech čtvrtí. „Ale chceme to změnit, budeme na tom tvrdě pracovat,“ zdůraznil Friis.

Cítíte před nadstavbou větší tlak i směrem k příští sezoně?

„Teď nemůžu přemýšlet o své pozici, to nejde. Do konce sezony zbývá odehrát snad sedm zápasů a nejdůležitější je, abychom posbírali co nejvíc výher. Pokud vás zajímá, co se stane v létě, musíte se zeptat jiných, kteří za to mají zodpovědnost. Já potřebuji dělat svou práci na sto procent.“

V jaké formě vstupujete do závěrečné části?

„Máme zpátky víc a víc hráčů, další tváře se ještě v příštích týdnech vrátí. Takže jsem rád, že se tým dává dohromady v pravou chvíli a vzniká mezi nimi zdravá konkurence. Můžu si tak vybrat hráče, kteří chtějí být součástí týmu a bojovat o místo v sestavě. Protože o tom to je. V závěru sezony už nezáleží na tom, co bylo v létě. Jde jen o to, kdo je teď připravený bojovat a je ochotný tomu dát víc než sto procent.“

Jste spokojený s herní stránkou?

„Výkon se skládá z mnoha částí, ale rozumím vám. Jsme aktuálně čtvrtí, takže je jasné, že naše forma musí být ještě lepší. Pracujeme na tom, chceme udělat maximum, abychom se vrátili do top dvojky. To je vše, co k tomu mohu říct.“

Proč jste prožili další nervózní závěr zápasu?

„Kdybychom dali třetí gól, vypadá to jinak. Aspoň že jsme přidali druhý. Po inkasované brance byl zápas nervóznější, ale o tom fotbal je. Stejná utkání jsme zažili i před rokem, kdy jsme se stali mistry. Jakmile soupeř sníží na rozdíl jedné branky, vrátí se do zápasu. Pro mě je ale klíčové, že jsme získali tři body. Teď jde o výsledky, ne o krásu.“

Dostal se Jan Kuchta do ideální formy?

„Asi znáte moji odpověď, říkám to každý týden – vždycky záleží na tom, jak hráč pracuje v týdnu na tréninku. A není náhoda, že dává góly. Z Dánska se vrátil do Sparty úplně jiný Kuchta. Maká naplno, je konzistentní, a když nedá branku, tak na dalším tréninku se může přetrhnout. V tom je jiný než v létě, neměl takový přístup. Teď je to top hráč a má pro tým obrovský přínos.“

Funguje spolupráce ofenzivního trojzubce?

„Všichni tři kluci, kteří hráli od začátku, odvedli dobrý výkon. Nabíhali si, měli jsme hráče za obranou, ve vápně i zabijáka. Ale je to i o hráčích na lavici, aby na ně vytvářeli tlak. Vepředu jsou jen tři místa a říkám vám, že už teď mě bolí hlava z toho, jak poskládám sestavu a koho vyberu. Je to těžké, kvalitu máme.“

Potíže ovšem máte na pozici pravého wingbeka. Trápí vás vyloučení Martina Suchomela před středečním zápasem s Plzní?

„No, ale mám pořád víc možností. Jednou z variant je třeba Sadílek…“

…který proti Pardubicím chyběl. Proč?

„Dneska ráno byl u porodu, narodilo se mu dítě. Což je možná vůbec nejdůležitější chvíle. Některé věci jsou prostě důležitější než fotbal a tohle je jedna z nich.“