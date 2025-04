Čtete: Příběhy základní části: ostuda, která nemá obdoby, démon Kliment či rekordní Slavia

Dva tituly, v minulé sezoně dokonce double a pak kvalifikace do Ligy mistrů. Sparta se vezla na vlně obrovské euforie, a najednou v šílené rychlosti narazila do zdi. Po solidním startu sezony se na konci září Pražané úplně zastavili a dobré dva měsíce byli celé lize pro smích. Letenští se propadali tabulkou, ze sestavy vypadl nejlepší hráč uplynulého ročníku Veljko Birmančevič. Z Dánska tak byl v zimě jako zachránce povolán zpět lídr Jan Kuchta a sparťané se zvedli, na nic lepšího než čtvrté místo po základní části to ovšem nestačilo.