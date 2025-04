Sešívané oslavy titulu v Olomouci? Přijede až 6 tisíc fanoušků, na hřiště ale vběhnout nesmí

Olomouc se bude třást, pod nohama slávistů v této sezoně už podruhé. Události posledního kola Pražanům změnily místo konání chystaného večírku z Liberce na o 280 kilometrů vzdálené moravské město, to ale neznamená, že potenciální zisk titulu nepřijede oslavit tisíce slávistů. „Ale vběhnutí na trávník je tabu,“ upozorňuje slávistický SLO (kontaktní osoba pro fanoušky) Martin Benda. I kvůli finále MOL Cupu.

Když se fanoušci „sešívaných“ vypravili na Hanou naposledy, šlo o velkou věc. Prosincová akce nesla název „Výjezd roku“ a nakonec se hostům vydařila po všech stránkách – na Andrův stadion se dostalo zhruba 4 a půl tisíce slávistů, na severní tribuně odprezentovali hned pět velkých choreografií a v neposlední řadě byli svědky slávistické otočky z 0:1 na 2:1.

I druhý výlet na Moravu může být speciální, Slavia má totiž po třech letech na dosah titul. Slavit teoreticky mohla už na konci nadstavby, ale nyní drží poprvé situaci plně ve vlastních rukou. Když zvítězí, nemusí koukat na výsledky kolem. Vysněný cíl zkrátka nikdy v sezoně nebyl blíž a očekávání jsou tak velká.

„Očekáváme vyprodaný stadion,“ potvrdil v pátek Sportu tiskový mluvčí Sigmy Jiří Fišara. Zatímco tým Slavie se vlakem do Olomouce vydal už pátek, zástupci klubu o den později. V pátek vypravuje vršovický klub do Olomouce speciální vyprodaný vlak, další fanoušci budou cestovat po své trase.

Vzhledem k tomu, že domácí spustili na zbytek tribun volný prodej, dá se očekávat, že fanoušků Slavie budou i mimo přidělené sektory na Andrově stadionu plno. „Očekáváme, že na tribunách bude mezi 5 a 6 tisíci slávisty. Severní tribuna má 3 871 míst, sektor hostů dalších 650 a počítáme samozřejmě i s tím, že si fanoušci koupili vstupenky i do dalších sektorů,“ sdělil Sportu Martin Benda, který se v Edenu stará o komunikaci mezi fanoušky a klubem.

Oslavy musí zůstat v hledišti

S takovou účastí a atmosférou jsou na místě předpoklady, že při potenciálním slávistickém „happy endu“ bude chtít množství diváků vyběhnout na trávník a oslavit zisk titulu společně s hráči.

Vyznavači červenobílých barev, kteří na tuto tradici čekali od roku 2021, ale budou muset „invazi trávníků“ oželet. Důvodem je především fakt, že Slavia bude slavit titul extrémně brzy a trávník na Andrově stadionu má před sebou ještě dvě utkání, včetně finále MOL Cupu se Spartou. Plocha musí být perfektně připravena a tisíce nadšených fanoušků by z tohoto pohledu byly obří komplikací.

„To jsou naprosto relevantní důvody. Byl jsem ohledně toho v kontaktu s Tribunou Sever, jejímž zástupcům jsem vysvětlil, že to je velká překážka. Tribuna v Olomouci navíc není moc stavěná na to, aby se fanoušci jednoduše dostali na plochu, je tam vysoký plot. Budeme jim to nadále komunikovat i na sociálních sítích,“ vysvětlil Benda. „Slavit se bude na tribuách, v ulicích, ve vlaku, v autobusech, v autech, všude možně, ale plochu bychom rádi nechali nedotčenou. Vnik na trávník je tabu.“

Před rokem získala Sparta titul v předposledním kole v Mladé Boleslavi, ale při pozápasové snaze fanoušků dostat se za svými miláčky na hřiště tvrdě zasáhli těžkooděnci, kteří si dle dostupných videozáznamů pomáhali i „preventivním“ používání slzného plynu. V zájmu Sigmy i Slavie nyní je, aby se nešťastné scény z minulého ročníku neopakovaly.

Minule vše fungovalo na výbornou

„Pořadatelská služba bude posílena, stejně tak bude připravena policie v případě, že by situaci nebylo možné zvládnout. Věříme však, že to nebude potřeba,“ vyhlíží za domácí Fišara.

„Je to v zájmu všech. Je to reklama na fotbal a zásah policie by jí škodil,“ okomentoval Benda. Pražané z tohoto pohledu spoléhají na dobré vztahy s olomouckou policií i Sigmou, s oběma subjekty byla při posledních střetnutích spolupráce bezproblémová.

„Jsme s policií v kontaktu převážně kvůli pochodu. Třeba aby fanoušci nevstupovali na tramvajové pásy a mohla fungovat hromadná doprava. Minule se to podařilo na výbornou a věřím, že se to bude opakovat,“ řekl slávistický SLO. Pochod dokonce proběhne bez přímé účasti speciálních pořádkových jednotek, pouze za doprovodu uniformované policie a antikonfliktního týmu. Těžkooděnci budou poblíž, ale aktivně se budou angažovat, jen když to bude nezbytně nutné.

Na oslavy na hřišti si tak budou muset slávisté počkat do posledního domácího kola s Baníkem, po kterém by se měla předávat trofej pro ligového mistra. I tady se bude Slavia snažit emoce mírnit, ihned po utkání chystá speciální program a nekontrolovatelné vniknutí na hřiště by přípravy zkomplikovalo. Ale to bude na pořadu dne až za měsíc. Nyní celý klub zajímá jen jedno: první mečbol v Olomouci.

Slavia získá titul o víkendu když…

1. Zvítězí v Olomouci, nehledě na další výsledky

2. Remizuje v Olomouci + Plzeň nevyhraje proti Spartě

3. Prohraje v Olomouci + Plzeň nevyhraje proti Spartě + Baník nevyhraje s Jabloncem