Čtyři scénáře postupu do Evropy: Sigma straší Jablonec, nastane sparťanský paradox?

Už ve čtvrtfinále MOL Cupu se zdálo, že jsou karty zamíchány jasně. Top čtyřka stála proti papírovým outsiderům - šance, že by se jeden z nich prorval až do finále, byla minimální. Ale o dva skalpy favoritů později tu máme překvapení, Fotbalisté Olomouce jsou krok od trofeje, která by v kontextu postupu do evropských předkol znamenala špatné zprávy pro Jablonec. Ale pozor na paradox, Sparta nemusí mít evropský podzim jistý, ani když pohár vyhraje. Proč?

Na úvod je třeba si říct, proč je MOL Cup tak lákavý. Znamená (s výjimkou jednoho scénáře) jistotu pohárového podzimu, tedy 4. předkolo Evropské ligy, ze kterého lze při neúspěchu už spadnout „jen“ do základní skupiny Konferenční ligy. Jde zkrátka o garanci relativně prestižní evropské konfrontace a především milionů od UEFA.

Všeobecně se počítalo s tím, že tuzemský pohár ovládne tým, který v lize zároveň skončí na prvních čtyřech příčkách. Proč? Stalo se tak osmkrát za posledních deset let a nahrával tomu i nový systém MOL Cupu, kdy se favorité nemohli potkat až do semifinále. Sigma ale historii i predikce postavila na hlavu a po překvapivých postupech přes Slavii a Baník je jedno vítězství od trofeje.

Nečekaná situace v kombinaci se středečním postupem Sparty vytváří čtyři scénáře postupu českých týmů do předkol či rovnou základní fáze pohárů. Pojďme si je připomenout.

Scénář 1: Pohár vyhraje Olomouc

V první řadě předpokládejme, že titul má jistý Slavia. Stejně tak lze kalkulovat s pátým místem Jablonce a šestým místem Sigmy. Nyní k finále poháru - je téměř jisté, že Miroslav Pelta bude fandit Spartě. Pokud totiž pohár zvednou nad hlavu Olomoučtí, celosezonní snažení Severočechů by bylo marné a 2. předkolo Konferenční ligy by se týmu Luboše Kozla netýkalo. Naopak Olomouc by si poprvé od sezony 1991/1992 zahrála hlavní fázi evropské soutěže. Jde zároveň o jediný scénář, kdy nemá nikdo z 2. až 4. místa jistotu pohárového podzimu, Plzeň, Baník i Sparta by se musely prokousat skrze předkola.

Scénář 2: Pohár vyhraje Sparta a v lize skončí čtvrtá

Nejjednodušší a i vcelku pravděpodobný scénář – pohár vyhraje favorit a tabulka skončí zhruba tak, jak vypadá nyní. Benefituje pátý Jablonec a jistota účasti v Evropě připadne Spartě.

Scénář 3: Pohár vyhraje Sparta a v lize skončí třetí

Kdyby Sparta ovládla MOL Cup, Baník by nemusel mrzet ani pád na čtvrté místo. V praxi by totiž znamenal to samé, co třetí příčka, tedy 2. předkolo Evropské ligy. O důvod víc, proč by v Ostravě měli ve finále potichu přát pražskému rivalovi.

Scénář 4: Pohár vyhraje Sparta a v lize skončí druhá

Ta nejzajímavější varianta kalkuluje nejen se sparťanským ziskem poháru, ale i silným ligovým finišem a konečný ziskem druhého místa. Ale pozor, tento scénář obsahuje paradox: jde totiž o jediný případ, kdy vítěz poháru nemá jistotu evropského podzimu.

Sparta by totiž skončila na příčce zajišťující „prestižnější“ 2. předkolo Ligy mistrů, které ale neznamená jistotu základní skupiny (Letenští by v případě trojnásobného selhání v předkolech z pohárového osudí úplně vypadli). Za takového scénáře spadnou privilegia vítěze poháru do klínu šťastlivce na třetím místě, tedy Plzni nebo Baníku.