Nadstavba budí vášně: Trpišovský chce změny. Ty se řeší, ale… Jaké a přijdou vůbec?

Závěrečná část fotbalové sezony, v níž se tabulka rozdělí do tří výkonnostních skupin podle umístění v základní části, má vedle zastánců i řadu odpůrců. Jedním z nich je i trenér Slavie Jindřich Trpišovský. „Mně se nelíbí formát, že se soupeřem hrajeme jen jednou, což mě nikdy neoslovilo. Mám radši dlouhodobou tabulku týmů mezi sebou,“ vysvětloval po posledním utkání základní části. LFA tyto připomínky vnímá, ale na změnu to v nejbližší době nevypadá. Z řady důvodů jí také není tak jednoduché udělat.

Dlouhodobá soutěž skončila. Všechny prvoligové celky se spolu utkaly dvakrát a seřadily se v tabulce nejspravedlivějším způsobem. Dříve bychom za sezonou udělali tlustou čáru. Jenže nyní čekáme ještě nadstavbovou část, která má mnoho odpůrců, včetně slávistického kouče.

„Nadstavba nikdy ve fotbale nebyla, je uměle vytvořená. Ještě ke všemu se hraje lichý počet utkání. Navíc to bourá i historické tabulky, o kterých se často bavíme. Za tu dobu jsem se s tím smířil, beru to tak, jak to je. Ale je to divný,“ jmenoval své výhrady Jindřich Trpišovský.

Anketa Jste fanouškem nadstavbové části? Ano Ne

Formát soutěže však není neměnný a kluby si v případě shody mohou zvolit změnu. „Názory na nadstavbu se liší a pan Trpišovský má tento názor dlouhodobě, což samozřejmě respektujeme. Jakým způsobem se bude soutěž hrát je na vůli klubů,“ objasňuje situaci výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

V Česku nyní probíhá už šestý ročník s nadstavbovou částí a během let se herní systém změnil, byť jen minimálně. Skupina o umístění, která se týká týmů na sedmém až desátém místě tabulky, dříve měla vyšší náboj a dalo se z ní prokousat až do evropských pohárů. Nyní je motivací „pouze“ finanční bonus a volný los pro 2. kolo MOL Cupu.