Když byl v nedávném rozhovoru pro deník Sport brankář Aleš Mandous dotázán na bývalého kolegu Ondřeje Koláře, okamžitě vypálil slovo „legenda“. A ani Jindřich Trpišovský se svými kolegy nezapomněli, jak byl Kolář v letech minulých pro slávisty důležitý. Bez Koláře se dosud neobešel žádný Trpišovského titul. A proto mu slávisté v Olomouci přichystali odměnu.

Kolář vystřídal v 75. minutě za rozhodnutého stavu novou jedničku Jindřicha Staňka. Důvod je jasný – bez ligového startu by třicetiletý brankář nemohl být zapsán jako mistr ligy z končící sezony.

Přitom se nezdálo, že si za áčko Slavie ještě kopne – naposledy v lize vystoupil 27. srpna 2023 (1:1 s Jabloncem). Pak se přesunul k B týmu a v bráně „sešívaných“ se začali točit jiní – Aleš Mandous, Jindřich Staněk, Antonín Kinský, Jakub Markovič…

„Ondra je svým způsobem ikona klubu i týmu, který fungoval skvěle celou sezonu. I hráči, kteří moc nenastupují, dělají často servis áčkové sestavě,“ vysvětlil nasazení trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

S Kolářovým návratem do akce koketovali už minulý víkend při výhře nad Slováckem, došlo na něj až nyní. „Chtěli jsme, ať je součástí týmu, který byl na hřišti. Jsem rád za to, jak ho fanoušci přivítali. Trošku symbolicky. Když jsme byli naposledy v Lize mistrů, odchytal ji Ondra fenomenálně. Bylo to teď sice na úkor střídání hráčů, ale tento zápas nám to dovolil.“

Na Koláře přitom už postupem času nebylo místo ani v B týmu. Jak se dostalo ven, zákrok od Kemara Roofea z roku 2021 zanechal následky na jeho zraku. Nyní dostal ojedinělou šanci opět se ukázat na hřišti, při destrukci Sigmy si ani nemusel zachytat.

„Nebudu hodnotit střídání Slavie, ale z lidského hlediska tomu rozumím. Navíc my jsme jim to výkonem a výsledkem umožnili. Nemám s tím vůbec problém, je v tom nádech příběhu a odměny, beru to,“ reagoval na Kolářův start trenér Olomouce Tomáš Janotka.

Jeho jméno tak u trofeje pro mistra ligy napsané bude, společně s Janem Bořilem tak bude jediným držitelem čtyř ligových titulů v současném kádru. Současný kapitán jich má dokonce pět.

Ne každý však vnímal Kolářovo nasazení s pochopením. Na Instagramu se k němu vyjádřil David Limberský, sám pětinásobný mistr s Plzní. „Tohle je výsměch všem hráčům, co se kdy na titul nadřeli. Maximálně si Kolář může počítat maskottitul.“

Pokud nedostane Kolář ještě jednu šanci ve zbytku nadstavby, šlo možná o jeho poslední zápas v profesionální kariéře, o jejímž konci se v zákulisí začíná nahlas mluvit. Pokud to tak bylo, nemohl si přát lepší rozlučku.