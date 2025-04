Janotka: Kolář? Rozumím tomu, má to nádech příběhu a odměny. Kliment je po operaci

Ondřej Kolář vystřídal v 75. minutě Jindřicha Staňka, aby bylo jeho jméno zapsáno u mistrovského titulu. V tu dobu Slavia vedla 5:0, utkání mělo jednoznačně exhibiční ráz. Ale jako nějaké znevážení zápasu, či dokonce soutěže to Tomáš Janotka nebral.

„Nebudu hodnotit střídání Slavie, ale z lidského hlediska tomu rozumím. Navíc my jsme jim to výkonem a výsledkem umožnili. Nemám s tím vůbec problém, je nádech příběhu a odměny, beru to,“ popisoval nad věcí.

V očích Janotky jsou sešívaní zaslouženým mistrem. „Naprosto,“ přikývl. „Titul je ve správných rukách. Mají kádr nabombený top hráči,“ uznal.

Kapitán Sigmy Radim Breite vypíchl i realizační tým Jindřicha Trpišovského, který sám zažil v Liberci. „Klobouk dolů, co dokázali. To možná ani už nikdo nepřekoná. V celkové náročnosti a fotbalovosti jsou jinde,“ řekl.

Tiskovku domácích ukončil požární poplach na Andrově stadionu, což tak nějak demonstrovalo výkon Hanáků. Olomouc po konfrontaci s lídrem zjistila, jak nehrát zbytek ligy a finále MOL Cupu. Slavia ji nepustila do jediné šance! Bez zraněného Jana Klimenta, který v sobotu podstoupil operaci zlomené lýtkové kosti, to nebude proti top soupeřům jednoduché.

„Věřím, že rekonvalescence bude probíhat bez komplikací. Samozřejmě by to poznamenalo kohokoliv... Pokud cítíte naprosto logicky po fantastické sezoně zájem klubů, je to jasné. Vnímáte naději, že si vysloužíte krásný kontrakt, zahrajete Ligu mistrů nebo budete v zemi, která vás ještě víc zabezpečí. Je to sportovní tragédie. Věřím, že ho to nepřibrzdí. Už několikrát ukázal, že se nevzdává. Přeju mu, aby byl fit a dával góly, ať to bude kdekoliv,“ podotkl Janotka.