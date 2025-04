Semifinále poháru nás nepotěšilo, usmál se Kozel. Beran lítal po hřišti, Novák poprvé obstál

Nicméně výhra Sigmy v semifinále poháru vás asi nepotěšila, že? Kdyby Olomouc MOL Cup ovládla i ve finále proti Spartě, vaše páté místo nebude evropské.

„No, nepotěšila... (úsměv) Ale bavil jsem se s domácími kluky a trenéry, že to byl pro Baník zápas blbec. Všechny rozhodující momenty šly proti nim. Nás to nepotěšilo, ale nejvíc to asi nepotěšilo Baník.“

Teď musíte čekat na verdikt až do 14. května.

„Jsou to věci, které neovlivníme. Nic jiného vám stejně nezbývá. Hrajeme fotbal, mou prací je připravit mužstvo na zápasy. Budeme ve finále fandit Spartě, to je jasné.“

Ovlivňuje nejistota skladbu kádru na příští sezonu?

„Teď se soustředím spíš na mužstvo a na hráče, které tady máme. Koukáme samozřejmě i na posílení, ale i na hrozící odchody. Je to věc, kterou neovlivníme. Pokud bychom už věděli, byla by situace jednodušší. Ale věříme, že to dobře dopadne.“

Zájem o naše hráče bude

Kolik hráčů z Jablonce může v létě odejít? Zajímavých jmen máte dost.

„Věřím tomu, že pokud bychom hráli Evropu, tak odchody budou minimální. Dokud by byla šance postoupit do skupiny, budeme bojovat. Jsou to eventuálně tři zápasy, ale pořád se bavíme fakt hypoteticky. Nechtěl bych to nějak urazit, ještě tam nejsme. Zájem o naše hráče bude, možná už je. Ale stejně jako to bylo v zimní přestávce: je to tady rozumně nastavené. Nebudeme chtít rozkopat něco, co funguje. Když se něco naskytne a bude to výhodné pro hráče, pro klub, pro všechny, určitě na to zareagujeme a vyhlédneme si na určitý post třeba náhradu.“

V tabulce máte velkou bodovou mezeru nahoru i dolů. Jsou tedy pro vás uvolněné zápasy v nadstavbě za odměnu?

„Říkal jsem klukům při přípravě, že k tomu nemůžeme přistoupit jako k přátelákům. Hrajeme s nejlepšími týmy v republice, je to pro nás výzva. Už dřív jsme vedli v Plzni, ale prohráli. To samé na Spartě. Víme, že nějakou část zápasu jsme s top týmy schopni hrát. Ale je to o tom, abychom byli schopni výkon udržet delší dobu. Pokud bychom se třeba dostali do Evropy přes páté místo, jsou to pro nás tréninky na kvalifikační zápasy. Chtěli bychom postoupit, kam to půjde. Loni se to Boleslavi povedlo. Klukům jsem to taky říkal. Vezměte si, jak hrál Baník s Kodaní. Je to o tom, abychom se v takových zápasech neposrali. Potřebujete zkušenosti z kulisy, z nevraživosti a podobně.“

V Ostravě se v posledních dnech hodně řešil rozhodčí Dalibor Černý, Baník podal protest. Neměl jste strach, že budou sudí na domácí nyní o to hodnější?

„Bavili jsme se, ale jsou to věci, které neovlivníme. Dneska tam byly taky nějaké sporné momenty. Jednou byla naštvaná jedna lavička, podruhé zase opačná. Ale nebylo to tentokrát to rozhodující.“

Třeba Kanakimanův gólový ofsajd o šestnáct centimetrů.

„Viděl jsem to zatím jen na tabletu, nechci to moc hodnotit. Přišlo mi to v pořádku, předtím mi přišly dvě nebo tři situace více ofsajdové, ale rozhodčí je pustil. Pak z toho byl roh... Tahle byla možná nejméně ofsajdová, ale prý byla. Takže jsem si přál, aby nás to nestálo vítězství.“

Novák? Rok nehrál...

Doplňování ofenzivy stoperem Jakubem Martincem z hloubky bylo taktickým prvkem?

„Marťas má útočné geny v sobě, ani mu to moc říkat nemusím. V organizaci trojkového systému by měli krajní obránci vyjíždět a podporovat ofenzivu. Cítí hru dobře. Rozehrál, pokračoval a otevřelo se mu to. Ocenil bych hlavně i Vakhovu přihrávku. Viděl to a zrealizoval.“

Jak se vám poprvé od začátku líbil Filip Novák?

„Rok nehrál, bavili jsme se spolu o tom. V tréninku vypadá fotbalově dobře, kvalita na míči je vidět. Chyběla mu intenzita hry a praxe. Byla to otázka času. Zápas byl postupem času dost náročný, hrálo se nahoru-dolů, takže se to na něm určitě projevilo. Musel jít dolů. Nějaké chybičky, v první půli neuhlídal Šína, který hlavičkoval těsně nad břevno. Ve druhém poločase trošku se smůlou se gól odrazil od něj, ale pak tam měl jeden dobrý návrat, kdy hráče nenechal dát finálku. Obstál.“

A Michal Beran?

„Podal vynikající výkon, po hřišti lítal. Hlavně v první půli náš střed dominoval. Používáme tam ještě nějaké jiné hráče na přečíslování – a fungovalo to velmi dobře. Baník jsme tím přehrávali.“

Proč Dominik Hollý nedává góly jako na podzim?

„Je furt stejný, ale vždycky dal góly ze situací, o kterých neměl čas tolik přemýšlet. Tentokrát byl sám před gólmanem a dal to dva metry vedle. V tomto má ještě rezervy, pořád je to mladý hráč. Potřebuje zkušenosti, aby to příště vyřešil líp. Ale velmi dobře zápas odpracoval. Byl nepříjemný.“