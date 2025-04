Sparťanské tahy v Plzni: odříznutí útočníci, Panák na lavici. Sadílek Birmančeviče nezastoupil

Trenér Friis vyskládal v útoku vedle sebe Lukáše Haraslína, Jana Kuchtu a Veljka Birmančeviče. Ovšem první dva se vůbec nedostali do hry, byli odříznutí. Dohromady nastřádali dva doteky s míčem ve vápně, ve statistice očekávaných gólů zůstali na nule. „V ofenzivě to nebylo ideální, ale nemůžeme kritiku zúžit jen na dva hráče,“ vysvětlil dánský trenér. To je absolutní pravda. Přesto Kuchta s Haraslínem odehráli celé utkání, ve druhém poločase zcela ztratili tempo. Přitom na lavici zůstali náhradníci Albion Rrahmani a Victor Olatunji.

0,34

Na takovou hodnotu dosáhli sparťané ve statistice očekávaných gólů, největší šanci měl Martin Vitík (0,15). Plzeň mohla vstřelit 2,83 branek.