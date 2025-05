Plzeňský komplex Eden, 9:1 pro Slavii. Možné nasazení Dioufa i oslava fotbalu

Našlapaný Eden, nadržení fanoušci, co chtějí oslavit na domácí ploše zasloužený titul. Šlágr mistrovské Slavie s druhou Plzní se může proměnit v ofenzivní festival, otevřený souboj aktuálně dvou nejlepších celků v Česku. Viktoria jede na extrémně neoblíbenou půdu – zatímco Spartu ve všech třech střetnutích končící sezony porazila, proti vršovickému rivalovi má Koubkova družina z posledních tří zápasů negativní bilanci 1:9. „Slavii v poslední době taktika vychází, na té se nic nezmění ani po titulových oslavách,“ říká pro Sport trenér Karel Krejčí.

Slavia před týdnem v Olomouci ve velkém stylu orazítkovala zasloužený titul, zbývající čtyři zápasy nadstavby může hrát jako jistý šampion v klidu. Viktoria jede do neoblíbeného Edenu, kde vyhrála za posledních jedenáct let pouze jednou, po přesvědčivém zdolání Sparty a se čtyřbodovým polštářem na druhém místě.

Zatímco na letenského soupeře taktika a způsob hry Viktorie fungovaly, proti Slavii se Plzni poslední dobou vůbec nedaří. Český mistr svého soka třikrát po sobě přesvědčivě zadupal do země, o čemž vypovídá i jasné skóre 9:1. V každém zápase dala Slavia tři branky a ani naposledy v Plzni nedala druhému celku Chance Ligy čuchnout.

„V první řadě gratulace Slavii k titulu, celou sezonu hrála svou ligu a na domácí scéně byla jasně nejlepší. S předstihem uhrála titul, na který čekala tři sezony,“ zdůrazňuje trenér Karel Krejčí, mistr ligy s Plzní ze sezony 2015/2016. „Od úvodního kola se na ligu koncentrovala, s příchodem nového majitele (Pavla Tykače) tomu všichni v klubu dávali velkou váhu, Kádr posilovala, v průběhu sezony dokazovala, že je v lize nejlepší. Zasloužený titul.“

Velkou otázkou je, co s týmem udělají mistrovské oslavy, na které Slavia čtyři roky čekala. Po Olomouci byl jistě volnější režim, od čtvrtka ale tým funguje naplno. Informace Sportu směřují k tomu, že mužstvo nehodlá ani s titulem v kapse cokoliv podcenit, na Viktorii půjde v plné palbě. Nabízí se i nasazení Malicka Dioufa, který už je v pořádku po zdravotní pauze.

Anketa Jste fanouškem nadstavbové části? Ano Ne

„Oslavy nebudou pro Slavii velký problém. Je možné, že proběhne nějaká změna v sestavě, ale kádr je nabitý a kvalitní. Před vyprodaným Edenem si nikdo nedovolí cokoliv vypustit. Slavia je pro každého hráče super adresa, musí to dokazovat na každém tréninku i zápase, že si zaslouží nosit její dres. Někteří i hrají o svou budoucnost v klubu,“ zmiňuje Krejčí.

Body z Edenu by se teď Plzni logicky hodily, navíc by ráda utnula nepříjemnou sérii tří vysokých porážek od Slavie. Oproti povedenému představení doma se Spartou je v ohrožení start Martina Jedličky, který musel střídat kvůli problémům se stehenním svalem. Zaskočil by pravděpodobně mladý gólman Viktor Baier (20). Změna se dá čekat i vepředu. Prince Adu měl po náročném partu s letenským soupeřem zdravotní trable, navíc na obranu Slavie může lépe fungovat robustnější Rafiu Durosinmi.

„V zápase se Spartou byl markantní rozdíl v chování po ztrátě míče. Sparta si s Plzní nevěděla rady, Plzeň dobře napadala rozehrávku a po ztrátách míče represinkem nutila soupeře k chybám a nepustila ji do hry,“ připomíná Krejčí. „Slavia je ale v tomhle obrovsky silná, zvládá celoplošný presink. Proti Plzni bude chtít určitě dominovat vysokým postavením týmu, i po ztrátách míče bude snaha dostávat Plzeň pod tlak. V tomhle způsobu hry je Slavia silnější, než Sparta.“

Dá se čekat spíš ofenzivní přestřelka, než opatrné vyčkávání. „Slavia bude chtít dostat Plzeň do středního nebo hlubšího bloku a dominovat, držet ji co nejdál od vlastní brány. Bude chtít eliminovat silné zbraně Plzně v ofenzivě, tam mají dobrou formu Vydra, Šulc, Durosinmi a další. Narazí na sebe bez debat dva nejlepší týmy v lize. Může to být oslava fotbalu, reklama na fotbal v Česku,“ přeje si Krejčí.