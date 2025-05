Koubkovo prodloužení v Plzni? Signál pro klub i hráče: výprodej nečekejte

Vstoupit do diskuse (

Na začátku týdne avizoval deník Sport a web iSport, že k dohodě pro další sezonu zbývají detaily. Na 1. máje, svátek práce (a taky všech zamilovaných), zveřejnila Viktoria Plzeň oficiální štempl. Miroslav Koubek (73) půjde s ambiciózním klubem jako hlavní trenér i do další sezony 2025/26. Západočeský celek vydal důležitou zprávu i v tom smyslu, že nehodlá slevit z nastolených ambic. Jednou z trenérových podmínek bylo, aby v létě nedošlo na rozsáhlý hráčský výprodej.

Vzhledem k úspěšné sezoně, která zdárně finišuje do cíle, nedal Miroslav Koubek plzeňskému vedení příliš důvodů, aby spolupráce nepokračovala. V týdnu po dominantní výhře se Spartou (2:0) došlo na avizované setkání trenéra se šéfem klubu Adolfem Šádkem, z něhož vznikla finální dohoda na nové smlouvě pro ročník 2025/26.

„Míra Koubek odvádí fantastickou práci. V aktuální sezoně jsme opět prožili nádhernou cestu Evropskou ligou, v domácí soutěži jsme ve hře o druhé místo. Navíc se nám daří zapracovávat mladé hráče a posouvat je. Z trenéra cítíme velkou energii a touhu pokračovat v nastoleném trendu, na prodloužení spolupráce jsme se tedy domluvili velmi rychle,“ uvedl v klubovém prohlášení Šádek, generální ředitel a předseda představenstva Viktorie Plzeň.

Koubek si prodloužení smlouvy o další rok pojistil vydařeným závěrem sezony, čtyři kola před koncem nadstavby je Viktoria na nejlepší cestě udržet druhé místo v ligové tabulce a tím si zajistit letní kvalifikaci do Ligy mistrů. V Evropské lize navíc došla až do osmifinále, kde do poslední chvíle bojovala s římským Laziem.

„Cítím se dobře, mám chuť a není tedy důvod, proč bychom se nedomluvili,“ vyjádřil se Koubek. Pokračuje i velmi dobře fungující realizační tým v čele s asistenty Janem Trousilem, Markem Bakošem, trenéry brankářů Matúšem Kozáčikem a Petrem Bolkem a videoanalytikem Zdeňkem Bečkou. V Plzni zůstane Bakoš i ve chvíli, kdy přijme nabídku na pozici asistenta Michal Bílka u reprezentační jednadvacítky.

Koubek začne ve svém třetím plzeňském angažmá třetí sezonu. Z původně dočasného „překlenovacího“ kouče se vyklubala mimořádně úspěšná a funkční spolupráce, Koubek může překonat svůj osobní rekord – za 25 let ligové kariéry v pozici hlavního kouče v žádném klubu nevydržel tak dlouho. Pokud půjde vše dobře, 1. září oslaví český trenér roku 2024 na lavičce 74. narozeniny.

Prodlouží po Koubkovi i Kalvach a spol.?

Koubkovo pokračování možná přesvědčí základní stavební kameny týmu, aby v Plzni pokračovaly. Smlouvy vyprší Caduovi s Lukášem Kalvachem, současný kapitán by rád okusil zahraniční angažmá. Zároveň se mu blíží narození druhého potomka, což zase může hrát pro to, aby na západě Čech podepsal nový, vylepšený kontrakt.

Jednou z Koubkových důležitých podmínek, aby v Plzni pokračoval, byla sportovní koncepce a vize do další sezony. Trenérovo setrvání by mělo být spojené s garancí, že v létě nedojde k zásadnímu výprodeji týmu, aby mohl pokračovat na vysoké úrovni na domácí i evropské scéně.

Zájem může být v létě o několik zásadních hráčů – Pavel Šulc, Rafiu Durosinmi, Sampson Dweh či Lukáš Červ jsou pečlivě sledováni předními evropskými kluby.

Koubek vždy rád spoléhá na danou osu týmu, která se mu v Plzni podařila úspěšně vybudovat. V létě přijde levonohý stoper nebo krajní wingbek Karel Spáčil z Hradce, rozjednaná je i možná posila do ofenzivy, produktivní Denis Višinský z Liberce. Úspěšné hostování v Hradci skončí mládežnickému reprezentantovi Tomu Slončíkovi. Klub se naopak bude muset rozhodnout, co s hráči, kteří nemají pod Koubkem takové vytížení. Například mladíci Alexandr Sojka s Jiřím Panošem, s návratem Christophea Kabonga vznikne velký přetlak v útoku.