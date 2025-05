Sportovní ředitel Pardubic o penězích, trenérech či kádru: V platech jsme na chvostu

Zase po dvou letech do baráže, předposlední celek ligy Pardubice už prakticky jistě vyhlížejí ultimátní střet s Chrudimí, která drží stříbrný flek v Chance Národní Lize. „Dovedete si představit, že by tady Chrudim hrála ligu a my druhou?“ rozhlédne se po stadionu u Labe pětapadesátiletý sportovní ředitel Vít Zavřel. Tým ze sousedního města bude v další sezoně využívat místní arénu, vlastní musí zrekonstruovat. Jeden z pardubických spolumajitelů klubu mluví o nutnosti setrvat v elitní společnosti, analytikovi Jakubu Dobiášovi či o tom, proč neměli trpělivost s trenérem Jiřím Saňákem.

Ne, ten holport není tak výrazný, jak se čekalo. Ze Slavie sice Pardubice přetáhly trenéry v čele s Davidem Střihavkou, ale jediného hráče – mladíka Jana Trédla. „Je nesmysl, že by Slavia platila Davida,“ odmítá zvěsti sportovní ředitel Vít Zavřel. Mužstvo se pod koučem herně zvedlo, výsledkově však ne, proto bude o záchranu usilovat v ošemetné baráži.

O víkendu jste padli na Slovácku, přitom jste byli lepší. Nezajídají se vám už pochvaly soupeřů, když výsledkově nefungujete?

„Asi jsme z toho už všichni unavení. Také bychom byli rádi v prostřední skupině a už bychom řešili posílení pro novou sezonu. Líp by se nám jednalo s hráči, agenty, sponzory. Věděli bychom, co nabídnout. Jenže my se teď pořád jen bavíme o tom, jestli ligu zachráníme.“

Ano, už je to čtvrtý rok po sobě.

„Letos to potřebujeme přežít a udělat všechno pro to, aby v létě nikdo neodešel a my získali posily aspoň na čtyři posty, abychom byli podstatně silnější.“

Máte na to finance? Jak jste na tom s rozpočtem?

„I s mládeží máme 150 milionů korun. To je jedna strana mince. Ta druhá je, že oproti konkurentům máme extrémně vysoké provozní náklady. V jiných klubech jde na první mužstvo padesát až sedmdesát procent rozpočtu, u nás je to třicet. Všechny areály, správci, arény, energie, jdou za námi.“

Město vám nepomáhá?