Tlak, umělá žlutá, šílenství... Janotka vysvětloval reakci na chování lavičky Baníku

Jako by se v Ostravě čarodějnice pálily o měsíc dřív, od začátku dubna totiž fotbalisté Baníku herně i výsledkově klopýtají. Po třech šťastných výhrách přišel výrazný útlum. Chybí drajv, moment překvapení, rozdílové tahy zkušeného trenéra. A taky opory. Důsledkem je třetí domácí ztráta v řadě. Po vypadnutí v semifinále MOL Cupu prohráli Slezané v lize s Jabloncem a nyní pouze remizovali 0:0 s Olomoucí. Přitom v plánu bylo šest bodů a vytvoření tlaku na druhou Plzeň.

Kouč Baníku Pavel Hapal po březnovém vítězství nad Mladou Boleslaví prohlásil, že mužstvo je na takové vlně, kdy možná ani trenéra nepotřebuje. O necelé dva měsíce je tým ve fázi, kdy to drhne, a proto by se pomoc realizačního štábu tuze hodila. Ale ono to bez rozbitého středu zálohy celkově neštymuje. Mění se rozestavení, personální složení. Leč nefunguje nic.

„Chtěli jsme vyhrát, udělali jsme maximum ve skladbě, v jaké jsme byli. Přešli jsme i do jiného rozestavení. Na druhou stranu je třeba říct, že ve finále nám to moc nešlo, nemohli jsme se prosadit. Měli jsme hodně centrů, standardek, ale nebylo nám dáno. Byli jsme tam o krok později, nebo jsme to neřešili, jak jsme měli,“ hodnotil bezgólovou plichtu se Sigmou Hapal. „Ale o bod jsme se Plzni přiblížili,“ podotkl s úsměvem.

SESTŘIH: Baník – Olomouc 0:0. Ostravští v nadstavbě zapsali druhou domácí ztrátu • isportTV

To sice ano, ovšem před přímou konfrontací na půdě druhé Viktorie měla mít Ostrava v současnosti podle prognóz o pět bodů více. Fajn los nevyužila, s pátým a šestým celkem tabulky ve Vítkovicích zklamala. Premiérovou střelu na bránu si připsal Ewerton až v 37. minutě, největší šanci měl Erik Prekop, po standardní situaci brazilského kapitána mířil hlavou do břevna. A to bylo vše.

Hanákům k remíze stačil průměrný výkon, založený na poctivé defenzivě. Kdyby v první půli v brejku neselhal pokaženou finálkou Artur Dolžnikov a v závěru lépe přečetl situaci Jáchym Šíp, viděli fanoušci dokonce třetí domácí krach za posledních jedenáct dní. Daleko to nebylo...

„Nemyslím si, že by hráči měli to pohárové vypadnutí pořád v hlavách. Byli motivovaní, připravení, nachystaní. Prokázali, že chtěli vyhrát do posledního momentu. Hráli jsme na riziko, byli jsme otevření, soupeř hrozil z brejků. To byla známka toho, že jsme si šli za vítězstvím. Bohužel jsme nedokázali kvalitní obranu Sigmy překonat,“ popisoval Hapal.

Janotkova adekvátní reakce po debaklu

Žádná vendeta za semifinále MOL Cupu se nekonala. Největší bouřka se konala už před samotným utkáním, trávník byl díky dešti měkký a navlhlý. Tribuny pak přivítaly potrestaného stopera Michala Frydrycha, který zápas sledoval s Janem Baránkem mladším, pokřikem a potleskem. Pak vytáhly choreografii: „Černý – nepochopíme a nikdy neodpustíme.“ Příznivci tím naráželi na výkon sudího Dalibora Černého a instagramový příspěvek olomouckého útočníka Jana Klimenta.

Úplný klídek mezi oběma lavičkami však taky nepanoval. Hostům se nelíbilo Ewertonovo oplácení pěstí, Šínův faul na Filipa Zorvana, Prekopův loket a došlápnutí... Domácím zase nepenaltové zákroky na Dennise Owusua, Slavíčkova ruka či běžný faul Artura Dolžnikova před poločasovou pauzou. Litevský křídelník už kartu měl, FCB žádal vyloučení.

Janotka se domácí střídačce smál, v přestávce však Dolžnikova raději stáhl. „Zase se tady vytváří tlak, aby se dostala umělá druhá žlutá karta... Kvůli tomu šílenství jsme udělali preventivní střídání, abychom nedohrávali v deseti.“

Povedlo se mu to. I on má personálně rozbitý tým, pracuje s velmi úzkým kádrem, nicméně po debaklu 0:5 se Slavií přišla adekvátní reakce. „Chtěli jsme se rehabilitovat za tolik obdržených branek. Proto jsem moc rád za kluky, že z Ostravy odjíždíme s čistým kontem,“ cenil si Janotka.

Na tahu je spíš před šlágrem v Plzni Hapal. Vrací se mu Jiří Boula, chybět bude Matěj Chaluš.