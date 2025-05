Kotal o Spartě: Nefunguje jako tým, vadí mi její herní styl. Friis? Mě vyndali po Bohemce

Okamžitá výměna by nepomohla?

„Vedení si musí vyhodnotit, jestli trenérský zásah skutečně přinese pozitivní výsledek. Ve hře je hodně aspektů. Záleží, jestli Sparta má náhradního trenéra, nebo by sáhla do béčka (Luboš Loučka). Opravdu nevím, jaké by v tuhle chvíli zvolila řešení.“

Ale Friisovy dny ve Spartě jsou po prohře s Jabloncem sečteny?

„Kdybych to vztáhl na svoji osobu, tak mě Sparta vyndala, když jsem prohrál s Bohemkou (0:1). Letěl jsem… Výsledky Sparty opravdu nejsou v současné době dobré. A je otázka, jestli vedení klubu hodí všechno na trenéra, nebo si vyhodnotí další okolnosti, které nejdou podle plánu.“

Pokud k vyhazovu dojde, povede Spartu dál zahraniční trenér?

„To je otázka. Za mě jí utekl Martin Svědík do Brna. Ale vím, že práce ve Spartě je při klubových ambicích pro českého trenéra velmi složitá. Je každopádně hodně složité hodnotit trenéra, protože nevíme, jaké jsou vztahy uvnitř klubu a týmu. Až Friis skončí, uvidíme, kde byl, nebo je problém. Ale musím říct, že fotbal Sparty se mi nelíbí.“

V čem je problém?

„Je mi divné, že Sparta koupila kvalitní hráče, ale jako tým nefunguje. Vadí mi