Všetečka chyboval ve šlágru, dobrý výkon Pechance v Ďolíčku. Jak to bylo s gólem Ševčíka?

Fotbalová Chance Liga míří do finiše, ani s blížícím se koncem sezony ale není o zapeklité situace nouze. Slavia měla proti Plzni kopat penaltu, jak to bylo s kontroverzní trefou Petra Ševčíka na Letné? Nejlepší známkou 8 byl ohodnocen Ondřej Pechanec, který zvládl utkání Bohemians proti Liberci. Jak si vedli sudí v dalších zápasech?