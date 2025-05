Kdo by mohl v létě skončit ve Spartě: klidně sedm odchodů, drahá posila i velký přešlap

útočník, 24 let

Ve Spartě od: leden 2024

Tržní hodnota podle Transfermarktu: 800 tisíc eur (20 milionů korun)

Zápasy: 13

V základní sestavě: 6

Odehrané minuty: 519

Góly: 3

Asistence: 1

Dorazil za milion eur (asi 25 milionů korun) jako neznámý hráč. A čekalo se, co se z něj postupně vyklube. Bude to trefa, nebo propadák? Po roce a půl se dá říct: nic moc. Albánský útočník nedostal ani příliš prostoru, navíc ve formaci 3-4-3 se pohyboval nejčastěji jako křídlo. Nyní by měl dostat zelenou k tomu, aby si našel novou adresu. Už v zimě se o něj zajímal Slovan Bratislava.