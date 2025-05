Důvody ztrát Baníku: kalamita ve středu, nedůvěra v posily, Hapalovy tahy. Vrátí se Plavšič?

Rigova šibenice z přímáku v Jablonci, Frydrychův volej v nastavení na Dukle, vlastenec „klokana“ Hůlky a tak dále. Baník měl v dubnu neuvěřitelné štěstí, do sítě mu padalo úplně vše, jinak by první polovina měsíce nebyla výsledkově tak úspěšná. A taky nebýt skvělého brankáře Dominika Holce, nejlepšího ostravského hráče jara. Když však mužstvo potřebovalo pomoc trenéra, úplně to nevyšlo. Zařazení Tomáše Zlatohlávka do středu zálohy na úkor Matěje Šína, dvojice Jan Juroška, Matúš Rusnák spolu na pravé straně, nezajišťovaný Matěj Chaluš vzadu jeden na jednoho... Všechny tyto zvláštní tahy byly předem odsouzeny k nefunkčnosti, čehož chytřejší soupeř samozřejmě využívá. Od návratu Ewertona do sestavy šel výkon týmu dolů, ani to se zatím nepovedlo nahodit a vyladit.

2+1

Ewertonova bilance gólů a asistencí v osmi soutěžních zápasech od návratu po zranění.