Hrdina Baníku Holec: Celou sezonu nás podceňují, cíl jsme splnili. Takový zápas mi vyhovuje

Muž zápasu podržel Baník několika důležitými zákroky, které nakonec vedly k obrovským třem bodům. Dominik Holec zlikvidoval hned sedm střel Plzně a výrazně pomohl Ostravě k jistotě Evropy do příštího ročníku. „Těžkých situací tam bylo hodně. Celou sezonu nás podceňují a my dokazujeme, že na to máme,“ radoval se bezchybný gólman po důležité výhře.

Teď se vám po dvou ztrátách podařilo uspět v roli outsidera. Chutná to o to víc?

„Chutná to úžasné, navíc po těch špatných výsledcích z minulých týdnů, které nás netěšily. Věděli jsme, že to není naše hra, ale teď jsme to odjezdili úplně všichni na krev až do konce. Je úžasné tu vyhrát dvakrát za sebou proti tak kvalitnímu soupeři, jako je Plzeň.“

Vám osobně se utkání extrémně povedlo a několikrát jste tým zachránil fantastickými zákroky…

„Samozřejmě mě to těší. Jsem tam od toho, abych mužstvu pomohl. Je pro mě lepší, když jsem v permanenci od samého začátku, než když toho na mě moc nejde. Plzeň ale kvalitu má a vždycky si vytvoří hodně šancí. Jsem rád, že to skončilo jen jedním gólem a dokázali jsme výsledek otočit. Uspěli jsme proti velice kvalitnímu soupeři, což nás samozřejmě těší a určitě nás to nakopne i do posledních dvou kol.“

Celkem jste musel vytáhnout sedm zákroků, který z nich byste označil za nejtěžší?

„Plzeň si vytvořila souvislý tlak a těžkých situací tam bylo hodně. Nerad bych vypichoval jen jednu, protože toho bylo hodně a budu se na to muset ještě kouknout. Brankář je tam od toho, aby týmu pomohl. Kluci zase v jiných zápasech pomáhají mě a pomohli mi tentokrát, kdy tam padali do střel. Odjezdili to a vyhráli jsme i v okleštěné sestavě. O to víc pak vítězství chutná.“

Radost je určitě velká. Z šatny jsme až sem slyšeli hlasitou oslavu…

„Euforie je na místě. Poslední dva nebo tři týdny z naší strany nebyly ideální, ale i to k fotbalu patří. Teď jsme ale ukázali, že na ty přední příčky patříme a určitě nás to nabudí i dál. Navíc se nám budou vracet i další hráči, kteří byli mimo a je úžasné, že každý, kdo jde na hřiště, odmaká zápas naplno a ukáže, že má kvalitu.“

Už je jisté, že si v příští sezoně zahrajete minimálně předkolo evropských pohárů, jak vám to zní?

„Cíl sezony, tedy dostat se do Evropy, jsme splnili. Máme jistotu minimálně druhého místa a budeme chtít co nejvýš. Teď už je jen na nás, jak se s tím porveme dál a jak to zakončíme. Máme před sebou ještě zápasy se Spartou a Slavií, do kterých půjdeme s tím, že chceme vyhrát.“

Pořád jste ve hře o druhé místo, když jste se bodově dotáhli na druhou Plzeň. Jak velká motivace je tohle?

„Celou sezonu nás podceňují. Nikdo od nás nečekal takhle dobré umístění a odborníci nás pasovali na páté místo. My už teď máme jistotu třetí příčky a ukázali jsme, že na to máme. Teď uděláme všechno pro to, abychom měli co nejlepší výsledky a uvidíme, jak to dopadne. Naše sezona je každopádně úspěšná už teď a ještě to můžeme vylepšit.“

V prvním poločase jste potřeboval ošetření po souboji s Matějem Vydrou. Limitovalo vás to v následném průběhu zápasu?

„Měl jsem hlavně strach, abych ho netrefil a nedostal červenou kartu. Tohle asi nebylo moje nejrozumnější rozhodnutí, ale naštěstí jsem tam byl první a povedlo se mi to odkopnout. Pak mě soupeř trochu trefil, což mi podvrtlo kotník i koleno a bylo to hodně nepříjemné. Naštěstí jsem necítil žádné prasknutí, takže jsem byl spíš jen vyplašený a volal jsem si ošetření. Ve zbytku zápasu jsem to občas cítil, ale není to nic velkého. Do dalších zápasů mě to nijak limitovat nebude.“