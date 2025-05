Poslední zápas Rabušice: slzy i emotivní proslov v kabině. Co bude dělat dál?

Na stadionu U Nisy se hvizdem rozhodčího odbil nejen konec liberecké sezony, ale i konec kariéry Michaela Rabušice. S fanoušky se tak emotivně rozloučil poslední pamětník titulu Slovanu. Pětatřicetiletý útočník už kvůli problémům s kolenem profesionální fotbal nezvládne, jakožto liberecká legenda ale bude v klubu pokračovat. „Nedávno jsem sem přišel a teď to všechno končí,“ přiznal „Rambo“ po výhře 1:0 nad Bohemians.

Poslední náběh, poslední hlavičkový souboj, poslední střela. Ta mohla stát v pohádkovém světě za to, v 88. minutě se Rabušic opřel nůžkami do odraženého balonu, ale napálil jen blok protihráčů. Ve vysněném scénáři by třeba i gólem pomohl Liberci k velkolepému obratu semifinále skupiny o umístění proti Bohemians z 1:4, Slovan ale zvítězil pouze 1:0.

Bývalý reprezentační útočník u toho strávil dobrou čtvrthodinu. Nástup statného hroťáka vyvolávaly jinak lehce prořídlé řady stadionu U Nisy už od šedesáté minuty, kdy se začal rozcvičovat. Jeho příchod dostal kotel do varu, i kvůli číslům na ukazateli skóre – Liberec vedl po gólu Benjamina Nyarka 1:0 a mohl při vstřelení dalších dvou branek pomýšlet na prodloužení.

„Zády k bráně by se od něj mohli ostatní útočníci učit. Na jeho pohybu jsou zkušenosti vidět,“ ohodnotil jeho závěrečnou čtvrthodinu trenér Radoslav Kováč.

Poslední zápas kariéry vyšel perfektně na kulaté jubileum, Rabušic odehrál s Bohemians svůj 200. zápas za Liberec. Před fanoušky mu po utkání předával dres s trojciferným číslem bývalý spoluhráč a nynější sportovní ředitel Slovanu Theo Gebre Selassie. Vyhlášený tvrďák se těžko bránil slzám.

„Emoce tam byly, celý den jsem přemýšlel nad tím, jak tu svou rutinu dělám naposledy. Koleno v létě řeklo stop, to mě mrzí. Klukům po zápase jsem řekl, že kariéra strašně rychle uteče. Je to mžik. Nedávno jsem sem přišel a teď to všechno končí. Musí být připravení, že šancí nebude tolik, a když přijdou, musí je vzít za pačesy,“ odtajnil něco ze svého emotivního proslovu v kabině.

Rád budu Radkovi pomáhat s útočníky

Brzy ale zřejmě bude s Gebre Selassiem opět pracovat bok po boku. „Jsem připraven na to jít dál. Bavíme se s Honzou Nezmarem a Theem, kde bych se v klubu mohl najít. Bude na to ještě čas. Určitě to bude v rámci výchovy hráčů a akademie. Jako trenér se ale zatím necítím. Ale rád budu Radkovi Kováčovi třeba pomáhat s útočníky,“ podotkl Rabušic.

Jen čtyři další hráči v historii Slovanu mají víc jak obdivuhodných Rabušicových 200 ligových startů – Tomáš Janů, Jan Nezmar, Jan Mikula (stále hrající) a Petr Papoušek. Legendy. Co se týče samotné ligy, jen těsně skončil pod třístovkou, na numeru 298. Zbylou nálož zažil v dresech Zbrojovky, Jihlavy a Českých Budějovic. Meta tří stovek ale byla zřejmě nereálná.

„Už dva měsíce kvůli kolenu pořádně netrénuji. Jakžtakž jsem se připravil alespoň na dnešní zápas. Alespoň jsem si ho odehrál. To Theo třeba nemohl,“ vzpomněl si na konec kariéry legendy Werderu Brémy.

Střelec s přezdívkou „Rambo“ tak naposledy zamával fanouškům, pozdravil se s novináři a odebral se za novou životní etapou. Hořkosladký závěr v podobě nedostatečného výsledku bude většině zřejmě jedno. Stejně jako byl první zápas o Josefu Jindřiškovi, odveta byla o Rabušicovi.